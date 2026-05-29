Hamirpur Bridge Collapse : भीषण दुर्घटना ! वादळामुळे निर्माणाधीन पूल कोसळला, ६ मजुरांचा दुदैवी मृत्यू, अनेकजण अडकल्याची भीती

उत्तर प्रदेशातील हमीरपूर येथे बेतवा नदीवरील निर्माणाधीन पुलाचा काही भाग शुक्रवारी पहाटेच्या सुमारास, साधारण ३ वाजता अचानक कोसळला. या दुर्घटनेत ढिगाऱ्याखाली अडकून सहा मजुरांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. घटनेच्या वेळी सर्व मजूर पुलाच्या याच विशिष्ट भागाखाली झोपले होते, अशी माहिती समोर येत आहे..अचानक आलेल्या वादळामुळे आणि सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळे पुलाचा हा भाग कोसळला. सध्या SDRF आणि स्थानिक प्रशासन घटनास्थळी बचावकार्य राबवण्यात व्यस्त आहेत. मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.मृत मजुरांमध्ये बांदा आणि हमीरपूर जिल्ह्यांतील रहिवाशांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या पुलाचे बांधकाम राज्यसभा खासदार बाबूराम निषाद यांच्या प्रयत्नांतून सुरू होते. हे बांधकाम कुरारा भागात, मोरकंदर परसानी आणि नैथी गावांच्या दरम्यानच्या परिसरात सुरू होते..उपलब्ध माहितीनुसार, तीन मजूर अद्यापही एका खांबाखाली अडकलेले असून, त्यांना बाहेर काढण्याचे प्रयत्न युद्धपातळीवर सुरू आहेत. वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी उपस्थित असून, बचावकार्य वेगाने राबवले जात आहे. या अपघाताचे नेमके कारण शोधण्यासाठी घटनास्थळी एक तांत्रिक पथकही पाचारण करण्यात आले आहे..मुख्यमंत्री योगी यांनी व्यक्त केला शोकमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दुर्घटनेची तात्काळ दखल घेत शोक व्यक्त केला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी पीडित कुटुंबांप्रती संवेदना व्यक्त केल्या असून, मदत आणि बचावकार्याला गती देण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तात्काळ घटनास्थळी रवाना होण्याचे निर्देश दिले आहेत..जखमींना योग्य वैद्यकीय उपचार मिळतील याची खात्री करण्याचे निर्देशही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. याव्यतिरिक्त, मृतांच्या कुटुंबीयांना योग्य ती आर्थिक मदत (भरपाई) देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत..पूल कोसळण्याचे नेमके कारण काय?तीव्र वादळ आणि सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळे पुलाची रचना कमकुवत होऊन तो कोसळला, असे सांगण्यात येत आहे. मात्र, पुलाच्या बांधकामात वापरल्या गेलेल्या साहित्याच्या गुणवत्तेबाबतही आता प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. अधिकाऱ्यांच्या मते, या अपघाताचे नेमके कारण केवळ सखोल चौकशीनंतरच स्पष्ट होऊ शकेल. सध्या, ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या मजुरांना सुखरूप बाहेर काढण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे.