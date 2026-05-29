देश

Hamirpur Bridge Collapse : भीषण दुर्घटना ! वादळामुळे निर्माणाधीन पूल कोसळला, ६ मजुरांचा दुदैवी मृत्यू, अनेकजण अडकल्याची भीती

UP Construction Tragedy : दुर्घटनेच्या वेळी सर्व मजूर पुलाखाली झोपलेले होते. जोरदार वादळ आणि वेगवान वाऱ्यामुळे पूल कोसळल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. SDRF आणि स्थानिक प्रशासनाकडून युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू आहे.
Collapsed section of an under-construction bridge over the Betwa River in Hamirpur, Uttar Pradesh, where multiple workers were trapped under debris following a storm-triggered accident.

Collapsed section of an under-construction bridge over the Betwa River in Hamirpur, Uttar Pradesh, where multiple workers were trapped under debris following a storm-triggered accident.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

उत्तर प्रदेशातील हमीरपूर येथे बेतवा नदीवरील निर्माणाधीन पुलाचा काही भाग शुक्रवारी पहाटेच्या सुमारास, साधारण ३ वाजता अचानक कोसळला. या दुर्घटनेत ढिगाऱ्याखाली अडकून सहा मजुरांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. घटनेच्या वेळी सर्व मजूर पुलाच्या याच विशिष्ट भागाखाली झोपले होते, अशी माहिती समोर येत आहे.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
accident
Bridge