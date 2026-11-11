Uttar Pradesh HIV Data : उत्तर प्रदेशात १.७४ लाख एचआयव्ही बाधित; कारागृहांमधील ५८७ कैद्यांचाही समावेश, ५३ एआरटी केंद्रांद्वारे मोफत उपचार

उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेशात सध्या सुमारे १ लाख ७४ हजार नागरिक एचआयव्ही संसर्गासह जीवन जगत आहेत. यामध्ये राज्यातील विविध कारागृहांमध्ये बंदिस्त असलेल्या ५८७ कैद्यांचाही समावेश आहे. कारागृहांमधील आकडेवारीनुसार, मथुरा येथे सर्वाधिक ४८ कैदी एचआयव्ही बाधित असल्याची नोंद आहे. त्यानंतर सहारनपूरमध्ये ४२, तर मुरादाबाद आणि गौतम बुद्ध नगर येथे प्रत्येकी ४१ बाधित कैदी आहेत.देशभरात सुमारे २५.६१ लाख नागरिक एचआयव्हीसोबत जीवन जगत असल्याची आकडेवारी देण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने एचआयव्हीचा प्रसार रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. ‘मिशन एड्स सुरक्षा’ अंतर्गत १ डिसेंबर २०२७ पर्यंत एचआयव्ही महामारीवर नियंत्रण मिळवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे..कारागृहांमध्ये ५८७ कैदी एचआयव्ही बाधितउत्तर प्रदेशातील बहुतांश कारागृहांमध्ये एचआयव्ही बाधित कैद्यांची नोंद झाली आहे. सप्टेंबर २०२६ पर्यंत उपलब्ध आकडेवारीनुसार, राज्यातील कारागृहांमध्ये एकूण ५८७ कैदी एचआयव्ही बाधित आहेत.कारागृहांनुसार बाधित कैद्यांची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे :मथुरा : ४८सहारनपूर : ४२मुरादाबाद : ४१गौतम बुद्ध नगर : ४१गाझियाबाद : ३६लखनौ : ३२प्रयागराज : २२बरेली : १९बागपत : १८गोरखपूर : १८लखनौ कारागृहाचे प्रभारी अधीक्षक ऋत्विक प्रियदर्शी यांच्या माहितीनुसार, बाधित कैद्यांना आवश्यक वैद्यकीय सेवा दिली जाते. डॉक्टरांचे पथक नियमितपणे कारागृहाला भेट देते. तसेच एआरटी केंद्रांच्या माध्यमातून औषधांचा पुरवठा केला जातो..एआरटी औषधांमुळे संसर्गावर नियंत्रण शक्यएचआयव्ही संसर्गावर सध्या विषाणू पूर्णपणे नष्ट करणारा उपचार उपलब्ध नाही. मात्र, अँटी-रेट्रोव्हायरल थेरपी (ART) औषधांमुळे शरीरातील विषाणूंची संख्या नियंत्रित ठेवता येते. ही औषधे नियमित घेतल्यास एचआयव्हीसह बाधित व्यक्ती दीर्घकाळ निरोगी जीवन जगू शकते.उपचारादरम्यान रक्तातील विषाणूंची संख्या तपासण्यासाठी व्हायरल लोड चाचणी केली जाते. या तपासणीमुळे औषधांचा परिणाम समजण्यास मदत होते. उपचारांमुळे विषाणूंची संख्या तपासणीत आढळणार नाही इतकी कमी झाल्यास त्या स्थितीला ‘अनडिटेक्टेबल’ म्हणतात. अशा वेळीही डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय औषधे बंद करू नयेत.२१९ जिल्ह्यांमध्ये ‘मिशन एड्स सुरक्षा’एचआयव्हीचा प्रसार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने देशातील २१९ संवेदनशील जिल्ह्यांची निवड केली आहे. १ डिसेंबर २०२७ पर्यंत या जिल्ह्यांमध्ये एचआयव्ही महामारीवर नियंत्रण मिळवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे..उत्तर प्रदेशातही चाचणी, समुपदेशन आणि उपचारांसाठी आरोग्य सुविधांचे जाळे उभारण्यात आले आहे. उत्तर प्रदेश एड्स नियंत्रण सोसायटीचे सहसंचालक डॉ. संजय सोलंकी यांच्या माहितीनुसार, राज्यात ५३ एआरटी केंद्रे कार्यरत आहेत. याशिवाय मोफत चाचणी आणि समुपदेशनासाठी ३९९ एकात्मिक समुपदेशन व चाचणी केंद्रे (ICTC) सुरू आहेत.राज्यात ११५ लैंगिक संक्रमित आणि प्रजननमार्गाच्या संसर्गावरील (STI/RTI) दवाखाने, १०२ लक्ष्यित हस्तक्षेप प्रकल्प आणि ३७३ रेड रिबन क्लबही कार्यरत आहेत. एचआयव्हीविषयी माहिती, मार्गदर्शन आणि मदतीसाठी १०९७ ही टोल-फ्री हेल्पलाईन उपलब्ध आहे.एचआयव्ही संसर्गाचे निदान लवकर होणे, नियमित उपचार घेणे आणि संसर्गाबाबत जनजागृती करणे याला या मोहिमेत महत्त्व दिले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.