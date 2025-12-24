'घरमालकी नोंद कायदा २०२५, आता गावातील घरांवरही मिळणार बँक लोन! उत्तरप्रदेश सरकारचे नवे पाऊल

उत्तर प्रदेश विधानसभेत मंगळवारी 'उत्तर प्रदेश घरौनी विधेयक, २०२५' म्हणजेच 'घरमालकी नोंद कायदा' मंजूर करण्यात आला आहे. योगी आदित्यनाथ सरकारने घेतलेला हा निर्णय ग्रामीण भागातील लोकांसाठी ऐतिहासिक मानला जात आहे..या कायद्यामुळे गावातील घरांना आता कायदेशीर ओळख मिळाली असून, त्याचे अनेक फायदे गावकऱ्यांना मिळणार आहेत. या कायद्याबद्दलची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे:ग्रामीण भागात जमिनीचे दोन प्रकार असतात: एक शेतजमीन आणि दुसरी 'रहिवासी जमीन. शेतीसाठी उत्तर प्रदेश मध्ये 'खतौनी' नावाचा कागद असतो, पण राहत्या घरासाठी अनेकदा कोणतेही ठोस कायदेशीर कागदपत्र नसते. हीच अडचण दूर करण्यासाठी 'घरौनी' कायदा आणला आहे..'घरौनी' म्हणजे नक्की काय?ज्याप्रमाणे शेतजमिनीच्या मालकी हक्कासाठी 'खतौनी' असते, त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागातील राहत्या घराच्या मालकी हक्काचा अधिकृत आणि कायदेशीर पुरावा म्हणजे 'घरौनी' होय. यात घराचा पत्ता, मालकाचे नाव, घराचे क्षेत्रफळ आणि नकाशा यांसारख्या गोष्टींची नोंद असते..ग्रामीण जनतेला होणारे प्रमुख फायदेबँक लोनची सुविधा : आतापर्यंत ग्रामीण भागातील घरांवर बँका कर्ज देण्यास टाळाटाळ करत होत्या कारण त्यांच्याकडे पक्का मालकी हक्क नव्हता. आता 'घरौनी' दाखवून ग्रामीण नागरिक घर बांधण्यासाठी, दुरुस्तीसाठी किंवा व्यवसायासाठी बँकेकडून सहज कर्ज (Loan) घेऊ शकतील.कायदेशीर मान्यता : यापूर्वी घरौनी ही केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया होती, पण आता याला कायदेशीर दर्जा मिळाला आहे. यामुळे घराची विक्री करणे किंवा वारसाहक्काने नाव चढवणे (नामांतरण) आता कायदेशीररीत्या सोपे होईल.विवादांपासून मुक्ती : गावांमधील घरांच्या मालकीवरून होणारे वाद आणि बेकायदेशीर ताबा मिळवण्याचे प्रकार या कायद्यामुळे कमी होतील.इतर सुविधा : या कागदपत्राच्या आधारे विम्यासारख्या (Insurance) आर्थिक सुविधांचा लाभही घेता येईल..ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर (PM SVAMITVA Scheme)केंद्र सरकारच्या 'प्रधानमंत्री स्वामित्व योजने' अंतर्गत हा उपक्रम राबवण्यात येत आहे. उत्तर प्रदेशातील गावांची ड्रोनद्वारे मॅपिंग करण्यात आली आहे. अचूक मोजणीसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून घरांचे नकाशे तयार केले गेले आहेत.राज्यातील १,१०,३४४ गावांमध्ये ही योजना लागू करण्यात आली आहे. आतापर्यंत १ कोटी ६ लाखांहून अधिक 'घरौनी' दस्तऐवज तयार झाले असून, १ कोटीहून अधिक लोकांना त्याचे वाटपही झाले आहे..नाव बदलणे आणि दुरुस्ती आता सोपीपूर्वी घरौनीमध्ये नाव बदलणे खूप कठीण होते. नवीन कायद्यानुसार नामनिर्देशन आणि दुरुस्तीसाठी स्पष्ट नियम करण्यात आले आहेत. प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना (DM) 'अभिलेख अधिकारी' म्हणून नियुक्त केले जाईल, जे या नोंदींची काळजी घेतील. मोबाईल नंबर किंवा पत्ता अपडेट करण्याची सोयही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.'घरौनी' कायदा ग्रामीण कुटुंबांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करेल आणि त्यांच्या मालमत्तेला कायदेशीर संरक्षण देईल. यामुळे गावांचा विकास अधिक नियोजनबद्ध पद्धतीने होण्यास मदत होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.