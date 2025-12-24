देश

'घरमालकी नोंद कायदा २०२५, आता गावातील घरांवरही मिळणार बँक लोन! उत्तरप्रदेश सरकारचे नवे पाऊल

उत्तर प्रदेश विधानसभेत मंगळवारी 'उत्तर प्रदेश घरौनी विधेयक, २०२५' म्हणजेच 'घरमालकी नोंद कायदा' मंजूर करण्यात आला आहे.
CM Yogi Adityanath

CM Yogi Adityanath

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उत्तर प्रदेश विधानसभेत मंगळवारी 'उत्तर प्रदेश घरौनी विधेयक, २०२५' म्हणजेच 'घरमालकी नोंद कायदा' मंजूर करण्यात आला आहे. योगी आदित्यनाथ सरकारने घेतलेला हा निर्णय ग्रामीण भागातील लोकांसाठी ऐतिहासिक मानला जात आहे.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
village
CM Yogi Adityanath
Bank Loan
Home

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com