'उपद्रव नाही, आता उत्सवाचा प्रदेश आहे यूपी': गुन्हेगारांची खोड मोडल्यावर लागत आहेत उद्योग, सीएम योगींचे विधान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी अयोध्या आणि उत्तर प्रदेशातील अभूतपूर्व बदलांवर बोलताना मोठे विधान केले आहे. अयोध्या राम मंदिरावर पंतप्रधान मोदींनी धर्मध्वजाचे रोहण केले, तेव्हा संपूर्ण देश आनंदात होता, असे ते म्हणाले. 'आपल्या वारशाचा गौरव केल्याशिवाय कोणताही देश पुढे जाऊ शकत नाही आणि म्हणूनच भारत आज जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे,' असे त्यांनी स्पष्ट केले..बदललेले वातावरण, वाढलेला विकासमुख्यमंत्री योगी यांनी गोरखपूरच्या मागासलेपणाचा उल्लेख केला. त्यांनी सांगितले की, गीडाची (GIDA - Gorakhpur Industrial Development Authority) स्थापना झाली, तेव्हा अनेक समस्यांनी राज्यावर हल्ला केला होता. २०१७ पर्यंत औद्योगिक विकास जवळपास ठप्प झाला होता, कोणताही व्हिजन नव्हता. गीडा चालले नाही आणि खत कारखाना बंद झाला. एन्सेफलायटीससारख्या आजारांमुळे लहान मुले मरत होती..'२०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यानंतर यूपी देखील बदलासाठी तयार झाले. डबल इंजिन सरकारच्या काळात ४७ लाख कोटी रुपयांचे गुंतवणुकीचे प्रस्ताव मिळाले असून, त्यातील १५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रत्यक्षात येत आहे,' असे त्यांनी सांगितले..गुंडगिरी संपली, आता उद्योग लागत आहेत!हे सर्व केवळ राज्यात निर्माण झालेल्या उत्कृष्ट सुरक्षा वातावरणामुळे शक्य झाले आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले की, उत्तर प्रदेशातून गुन्हेगारी आणि भ्रष्टाचार पूर्णपणे संपुष्टात आला आहे..ते म्हणाले, 'पूर्वी प्रदेशाची ओळख दंगल आणि कर्फ्यूमुळे होती. आधी गुंडगिरी करून गरिबांच्या जमिनीवर कब्जा केला जात होता. पण आता कब्जा करणाऱ्यांची कंबर मोडून टाकली आहे. त्यांची शिक्षा केल्यानंतरच आता राज्यात उद्योग लागत आहेत. उपद्रवाचा प्रदेश असलेला उत्तर प्रदेश आता उत्सवाचा प्रदेश बनला आहे.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.