UP jail: आझम खान असलेल्या तुरुंगासाठी युपी सरकारची नवी तयारी; सकाळी-संध्याकाळी हे काम, काय आहे सरकारचा उद्देश?

Introduction to UP’s New Jail Reform: उत्तर प्रदेशातील रामपूर तुरुंगात कैद्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी ‘कम्युनिटी रेडिओ परवाझ’ची नवी सुविधा सुरू झाली आहे. सकाळ-संध्याकाळ प्रेरणादायी कार्यक्रम ऐकवले जाणार आहेत.
उत्तर प्रदेशातील योगी सरकार राज्यातील तुरुंगांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आणि तेथील कैद्यांसाठी सातत्याने नवीन योजना आखत आहे. याच दिशेने, समाजवादी पक्षाचे महासचिव आझम खान आणि त्यांचे पुत्र अब्दुल्ला आझम हे ज्या रामपूरच्या तुरुंगात बंद आहेत, तेथील कैद्यांसाठी एक नवीन योजना सुरू करण्यात आली आहे.

