UP jail: आझम खान असलेल्या तुरुंगासाठी युपी सरकारची नवी तयारी; सकाळी-संध्याकाळी हे काम, काय आहे सरकारचा उद्देश?

उत्तर प्रदेशातील योगी सरकार राज्यातील तुरुंगांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आणि तेथील कैद्यांसाठी सातत्याने नवीन योजना आखत आहे. याच दिशेने, समाजवादी पक्षाचे महासचिव आझम खान आणि त्यांचे पुत्र अब्दुल्ला आझम हे ज्या रामपूरच्या तुरुंगात बंद आहेत, तेथील कैद्यांसाठी एक नवीन योजना सुरू करण्यात आली आहे..येथे ठेवलेल्या कैदी आणि बंदिवानांचे मानसिक आरोग्य सुस्थितीत ठेवण्यासाठी एक विशेष व्यवस्था केली जात आहे. आता या तुरुंगातील सर्व कैदी दररोज सकाळ-संध्याकाळ प्रत्येकी दोन तास 'कम्युनिटी रेडिओ परवाझ' चे प्रक्षेपण ऐकतील. डिसेंबर महिन्यापासून या रेडिओवर प्रेरणादायी संदेश (Motivational Messages) ऐकवले जातील..मागचा अनुभव आणि न्यायालयाची अटमागील वेळी आझम खान आणि अब्दुल्ला यांना शिक्षा झाल्यावर काही दिवसच या तुरुंगात ठेवण्यात आले होते. त्यानंतर रात्रीतून आझम यांना सीतापूर आणि अब्दुल्ला यांना हरदोई तुरुंगात हलवण्यात आले होते. मात्र, यावेळी त्यांना या तुरुंगातून हलवण्यासाठी न्यायालयाच्या परवानगीची आवश्यकता असेल..शिक्षेऐवजी सुधारणेवर लक्ष'परवाझ कम्युनिटी रेडिओ' एअर एफएमच्या फ्रिक्वेन्सीवर कैद्यांसाठी विविध कार्यक्रमांचे प्रक्षेपण करतो. बंदिवानांना लक्षात घेऊनच ही योजना शासनाने सुरू केली आहे. 'परवाझ' कार्यक्रमाद्वारे कैद्यांना त्यांची पसंतीची गाणी ऐकवली जातात, तसेच देश-विदेशात काय घडत आहे, याची माहितीही दिली जाते. तुरुंगात फ्रिक्वेन्सी चांगली पकडावी यासाठी एक विशेष यंत्रणाही बसवण्यात आली आहे..तुरुंग अधीक्षक राजेश कुमार यादव यांनी सांगितले की, "तुरुंगातील कैद्यांनी आपण शिक्षा भोगत आहोत, असा विचार करू नये, ही सरकारची इच्छा आहे. त्याऐवजी, त्यांना सुधारण्यासाठी तुरुंगात पाठवले आहे, ही भावना त्यांच्यात विकसित करायची आहे.".वेळापत्रक आणि सुविधासध्या जिल्हा कारागृहात सुमारे ७५० कैदी आहेत. त्यांना कम्युनिटी रेडिओ ऐकण्याची संधी खालील वेळेत मिळेल:• सकाळ: पहाटे ४ वाजेपासून ते सकाळी ६ वाजेपर्यंत (दोन तास)• संध्याकाळ: रात्री ८ वाजेपासून ते रात्री १० वाजेपर्यंत (दोन तास)कैदी स्वतःचे काम करत असतानाही या कार्यक्रमांचा आनंद घेऊ शकतील. मानसिक आरोग्य सुस्थितीत ठेवण्यासाठी आणि तणाव दूर करून ज्ञान वाढवण्यासाठी या प्रेरणादायी संदेशांचा उपयोग होईल. यापूर्वी तुरुंगात लायब्ररी आणि ओपन जिम देखील स्थापित करण्यात आले आहेत.शासन आता गुन्हेगारांना केवळ शिक्षा देण्याऐवजी, त्यांच्यात सुधारणा करून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. याच सुधारणा धोरणाचा एक भाग म्हणून 'कम्युनिटी रेडिओ परवाझ' कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे..