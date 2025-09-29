देश

Uttar Pradesh : लखनऊमध्ये 55 दिवसात तयार होणार वर्ल्डक्लास टेंट सिटी, होणार भारत स्काऊट्स अ‍ॅण्ड गाईड्सचा राष्ट्रीय मेळावा

डायमंड जुबली ग्रँड फिनालेच्या तयारीची सुरुवात आजपासून (२९ सप्टेंबर) भूमिपूजनाने होणार आहे. त्यानंतर पुढील ५५ दिवसांत ही टेंट सिटी पूर्णपणे आकार घेईल.
Worldclass Tent City in Lucknow to be Built in 55 Days for Bharat Scouts & Guides National Rally :

उत्तर प्रदेश ऐतिहासिक क्षणाचा साक्षीदार ठरणार आहे. तब्बल ६१ वर्षांनंतर भारत स्काऊट्स अ‍ॅण्ड गाईड्सचा राष्ट्रीय मेळावा आता उत्तर प्रदेशमध्ये आयोजित केला जाणार आहे. या डायमंड जुबली ग्रँड फिनालेच्या तयारीची सुरुवात आजपासून (२९ सप्टेंबर) भूमिपूजनाने होणार आहे. त्यानंतर पुढील ५५ दिवसांत ही टेंट सिटी पूर्णपणे आकार घेईल.

