Worldclass Tent City in Lucknow to be Built in 55 Days for Bharat Scouts & Guides National Rally : उत्तर प्रदेश ऐतिहासिक क्षणाचा साक्षीदार ठरणार आहे. तब्बल ६१ वर्षांनंतर भारत स्काऊट्स अॅण्ड गाईड्सचा राष्ट्रीय मेळावा आता उत्तर प्रदेशमध्ये आयोजित केला जाणार आहे. या डायमंड जुबली ग्रँड फिनालेच्या तयारीची सुरुवात आजपासून (२९ सप्टेंबर) भूमिपूजनाने होणार आहे. त्यानंतर पुढील ५५ दिवसांत ही टेंट सिटी पूर्णपणे आकार घेईल. .राजधानी लखनऊच्या डिफेन्स एक्स्पो ग्राउंड, सेक्टर-१५, वृंदावन योजनेत सकाळी ११:३० वाजता अर्थ व संसदीय कार्यमंत्री सुरेश कुमार खन्ना भूमिपूजन करतील. याच मंचावर १९व्या राष्ट्रीय मेळाव्याचे लोगो आणि शुभंकर (मास्कॉट) देखील लॉन्च केले जाईल. या कार्यक्रमाला राज्य सरकारचे वरिष्ठ मंत्री देखील उपस्थित राहतील.या कार्यक्रमामध्ये उच्च शिक्षण मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय, प्राथमिक शिक्षण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह, माध्यमिक शिक्षण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी आणि भारत स्काऊट गाईड यूपीचे अध्यक्ष व विधान परिषदेचे सदस्य डॉ. महेंद्र सिंह हे विशेष अतिथी म्हणून उपस्थित राहतील. ३५ हजार स्काऊट्स-गाईड्ससाठी टेंट सिटी तयारभूमिपूजन झाल्यानंतर ज्या ठिकाणी टेंट सिटी उभारली जाणार आहे, तिथे ३५ हजार स्काऊट्स आणि गाईड्ससाठी तात्पुरत्या पण जागतिक दर्जाच्या सुविधा निर्माण केल्या जातील. येथे सुमारे ३५०० टेंट्स असतील, ज्यामध्ये सहभागी राहतील. याशिवाय ६४ सामूहिक स्वयंपाकगृहे, १६०० शौचालये व स्नानगृहे, १०० दुकाने असलेली 'जंबूरी मार्केट', प्रदर्शनासाठी भव्य हॉल आणि मिटिंग एरिया तयार केले जातील. .प्रत्येक सहभागी संघासाठी स्वतंत्र निवासाची व्यवस्था असेल. आरोग्य सेवेलाही प्राथमिकता देण्यात आली आहे. यासाठी १०० खाटांचे रुग्णालय आणि १५ डिस्पेन्सरी स्थापन केल्या जातील, जेणेकरून २३ ते २९ नोव्हेंबर दरम्यान होणाऱ्या या मेगा इव्हेंटमध्ये कोणत्याही सहभागीला आरोग्य सेवेचा अभाव भासू नये. या संपूर्ण परिसरात प्लास्टिकचा वापर निषिद्ध असेल आणि ग्रीन एनर्जीचा वापर केला जाईल. तसेच वाय-फाय झोन, प्रदर्शन हॉल, मिटिंग हॉल, २४×७ कंट्रोल रूम आणि हेल्पलाइनचीही व्यवस्था केली जाईल. .मेळाव्यामध्ये सहभागी होणारे स्काऊट्स आणि गाईड्स हाय रोप्स, झिपलाइन, ट्रेकिंग आणि अॅडव्हेंचर पार्कसारख्या उपक्रमांद्वारे साहसी अनुभव मिळवतील. तसेच फर्स्ट एड, गाठी बांधणे आणि जीवन रक्षण यांसारख्या स्काऊटिंगच्या मूलभूत कौशल्यांद्वारे प्रत्यक्ष जीवन जगण्याची कला शिकतील. सांस्कृतिक मंचावर ग्लोबल व्हिलेज, लोकनृत्य, नाटक आणि गीत-संगीताचे सादरीकरण होईल. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या दुनियेची ओळख करून देण्यासाठी रोबोटिक्स आणि विज्ञान प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात येईल. यासोबतच सामाजिक सेवा, पर्यावरण संरक्षण आणि टीमवर्कवर आधारित उपक्रम तरुणांना जबाबदार नागरिक बनण्याच्या दिशेने प्रेरणा देतील. .पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतीही सहभागी होणार२४ नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते टेंट सिटीचे भव्य उद्घाटन होईल. तर समारोप २८ नोव्हेंबर रोजी राष्ट्रपती महोदयांच्या शुभहस्ते केला जाईल. या दरम्यान संपूर्ण आठवडाभर चालणारा हा महाकुंभ तरुणांना नेतृत्व, शिस्त, आत्मनिर्भरता आणि सामाजिक जबाबदारी याचे महत्त्व शिकवेल.