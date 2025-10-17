Uttar Pradesh : META ने पाठवला अलर्ट, पोलिसांनी सातव्या मिनिटाला वाचवला एका तरूणाचा जीव

Uttar Pradesh Crime : एकीकडे लोक एआय, चॅटजिपीटीवर टीका करत आहेत.काही ठिकाणी टेन्कॉलॉजीचा वापर चुकीच्या पद्धतीने केला जातोय असे चित्र असले तरीही उत्तर प्रदेशमधील एका तरूणाचा जीव मेटामुळे वाचला आहे. होय,लखनऊमधील पोलिसांना अलर्ट आला आणि त्यांनी त्वरीत पाऊल उचलत तरूणाचा जीव वाचवला. राजधानी लखनऊच्या नगरम पोलिसांनी पुन्हा एकदा आपली तत्परता दाखवून एका 19 वर्षीय तरुणाला आत्महत्येपासून वाचवले. पोलिसांना मेटाच्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा इशारा मिळाल्यानंतर 7 मिनिटांत घरी पोहोचून या तरुणाचा जीव वाचवला. .Uttar Pradesh news: एक अनोखे गाव जिथे ३७ वर्षांपासून पोलिस ठाण्यात एकही तक्रार नाही; प्रेम आणि एकजुटीसाठी युपीमध्ये ठरत आहे आदर्श.तो तरुण नैराश्यात गेला आणि त्याने इन्स्टाग्रामवर एक पोस्ट टाकली. मेटाच्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता यंत्रणेकडून आत्महत्येचा इशारा मिळाल्यानंतर 7 मिनिटांतच पोलीस संबंधित मुलाच्या घरी पोहोचले आणि त्याचा जीव वाचवला. हा तरूण लखनऊमधील मदारपूर गावात राहतो. तो 19 वर्षाचा असून त्याने इन्स्टाग्रामवर एक स्टोरी पोस्ट केली आणि विष प्राशन करून आत्महत्या केल्याचे सांगितले. मेटाच्या ए. आय. प्रणालीद्वारे ही पोस्ट ताबडतोब लक्षात आली आणि आत्महत्येचा इशारा म्हणून एक इशारा जारी करण्यात आला. .Uttarakhand : योग नितीला धामी सरकारची मंजूरी, राज्यात ५ योगा हब निर्माण होणार.सतर्कतेचा इशारा मिळताच, नगरम पोलिसांनी त्वरित कारवाई केली आणि एस. एच. ओ. नगरम यांच्या नेतृत्वाखालील पोलिस पथक 7 मिनिटांत तरुणाच्या घरी पोहोचले आणि परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवले. त्या तरुणाने विष प्राशन केलेले नव्हते. तपासात असे उघड झाले की त्या तरुणाने विष प्राशन केलेले नव्हते, परंतु त्याच्या पोस्टवरून तो नैराश्यात असल्याचे सूचित झाले. चौकशीदरम्यान, तरुणाने सांगितले की त्याचा त्याच्या गर्लफ्रेंडसोबत वाद झाला होता, ज्यामुळे त्याने भावनेतून ही पोस्ट टाकली. .Uttar Pradesh Assembly : विधानसभेत गुटख्याची ‘रंगपंचमी’, विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांना झापले; पावित्र्य जपण्याचे आवाहन.पोलिसांनी या तरुणाला ताब्यात घेतले आणि त्याचे समुपदेशन केले. यानंतर तरुणाला त्याची चूक लक्षात आली आणि त्याने लगेचच त्याची इन्स्टाग्राम पोस्ट हटवली. पोलिसांनी तरुणाच्या कुटुंबियांनाही या घटनेची माहिती दिली आणि भविष्यात अशी परिस्थिती उद्भवू नये यासाठी आवश्यक सल्ला दिला. लोकांनी पोलिसांचे आभार मानले. पोलिसांनी तात्काळ केलेल्या कारवाईचे स्थानिकांनी कौतुक केले आहे. ही घटना केवळ पोलिसांची सतर्कताच दर्शवत नाही,अशा नकारात्मक घटनांना सामोरे जाण्यासाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची गरजही प्रामुख्याने जाणवते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.