बारावीत शिकणाऱ्या भाजप नेत्याच्या पुतण्याची चाकूने भोसकून हत्या; रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेला विनायक, मोठ्या भावालाही दिलेली धमकी

BJP Leader’s Nephew killed in Moradabad : मुरादाबादमध्ये भाजप नेत्याच्या पुतण्याचा शेजाऱ्यांनी चाकूने भोसकून खून केला. शिवीगाळीला विरोध केल्याने वाद निर्माण झाला.
सकाळ डिजिटल टीम
लखनौ : मुरादाबाद शहरातील कटघर परिसरातील छोटा छता भागात मंगळवारी रात्री झालेल्या घटनेने संपूर्ण परिसर हादरला (Moradabad Case) आहे. बारावीचा विद्यार्थी ठाकूर विनायक सिंग (वय 17) याची शेजाऱ्यांनी चाकूने भोसकून हत्या केली. घरासमोर शिवीगाळ केल्याचा विरोध केल्यामुळे ही घटना घडल्याचे पोलिसांनी सांगितले. मृत विनायक सिंग हा भाजपचे (BJP) माजी प्रादेशिक मीडिया प्रभारी अनुराग सिंग यांचा पुतण्या आहे. सध्या आरोपींचा शोध सुरू असून, काहींना चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आले आहे.

