बारावीत शिकणाऱ्या भाजप नेत्याच्या पुतण्याची चाकूने भोसकून हत्या; रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेला विनायक, मोठ्या भावालाही दिलेली धमकी

लखनौ : मुरादाबाद शहरातील कटघर परिसरातील छोटा छता भागात मंगळवारी रात्री झालेल्या घटनेने संपूर्ण परिसर हादरला (Moradabad Case) आहे. बारावीचा विद्यार्थी ठाकूर विनायक सिंग (वय 17) याची शेजाऱ्यांनी चाकूने भोसकून हत्या केली. घरासमोर शिवीगाळ केल्याचा विरोध केल्यामुळे ही घटना घडल्याचे पोलिसांनी सांगितले. मृत विनायक सिंग हा भाजपचे (BJP) माजी प्रादेशिक मीडिया प्रभारी अनुराग सिंग यांचा पुतण्या आहे. सध्या आरोपींचा शोध सुरू असून, काहींना चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आले आहे..विनायक सिंग हा उप-जगन्नाथ सिंह सरस्वती शिशु मंदिरात बारावीचा विद्यार्थी (12th Student) होता. मंगळवारी संध्याकाळी सुमारास तो घराजवळ उभा असताना शेजारी मनोज शर्मा यांचा मुलगा फुले कौशिक दारूच्या नशेत तिथे आला आणि शिवीगाळ करू लागला. विनायकने त्याला विरोध करून निघून जाण्यास सांगितले, यावरून त्यांच्यात वाद झाला..आरडाओरड ऐकून फुलेचा भाऊ आनंद कौशिक, त्याचे वडील मनोज शर्मा, आणि काका अनिल कौशिक हेही तिथे आले. चौघांनी मिळून विनायकवर हल्ला केला. वादाच्या दरम्यान फुलेने चाकूने विनायकच्या पोटात वार केला. गंभीर जखमी झालेला विनायक रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळला. हे पाहताच त्याचे कुटुंबीय घराबाहेर धावले, मात्र तोपर्यंत आरोपी घटनास्थळावरून पसार झाले..Shocking Crime in Bhind : अमानुष अत्याचार! दलित तरुणाचं अपहरण करून बेदम मारहाण; जबरदस्तीने पाजली लघवी, आरोपी फरार.जखमी विनायकला तत्काळ कॉसमॉस रुग्णालयात नेण्यात आले, परंतु डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. घटनेनंतर पोलीस ताफा घटनास्थळी दाखल झाला असून, आरोपींच्या अटकेसाठी विशेष पथकं तैनात करण्यात आली आहेत..पोलिसांच्या माहितीनुसार, फुले कौशिकने मंगळवारी दुपारीच परिसरात गोंधळ घातला होता. दुचाकीच्या धडकेच्या वादातून त्याने विनायकचा मोठा भाऊ अभिषेक सिंग यालाही जीवे मारण्याची धमकी दिली होती. संध्याकाळी पुन्हा दारूच्या नशेत फुलेने गोंधळ घातला आणि अखेर विनायकची हत्या केली. विनायकच्या कुटुंबात वडील पवन सिंग, आई नीलम सिंग, भाऊ अभिषेक सिंग आणि बहीण आयुषी सिंग आहेत..