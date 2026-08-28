Farmer Accident: दुर्घटनेत शेतकरी कुटुंबाला मिळणार ५ लाखांपर्यंत मदत; भूमिहीन मजूर अन् बटाईदारांनाही संरक्षण, जाणून घ्या नियम!

शेतकरी आणि शेतमजुरांना अपघाती संकटाच्या काळात आर्थिक आधार मिळावा यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारकडून ‘मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना’ राबवली जाते. दुर्घटनेत मृत्यू किंवा अपंगत्व आल्यास पात्र लाभार्थी किंवा त्यांच्या कुटुंबाला ५ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जाते..मृत्यू झाल्यास ५ लाखांची मदतयोजनेअंतर्गत दुर्घटनेमुळे मृत्यू झाल्यास मृत व्यक्तीच्या कायदेशीर वारसाला ५ लाख रुपये आर्थिक सहाय्य मिळू शकते.अपंगत्वाच्या प्रमाणानुसार मदतीची रक्कम ठरते. पूर्ण अपंगत्वाच्या प्रकरणात ५ लाख रुपये, तर आंशिक अपंगत्वासाठी नियमांनुसार कमी रक्कम दिली जाते. काही प्रकरणांत २५ ते ५० टक्के अपंगत्वासाठी १.२५ लाख ते २ लाख रुपयांपर्यंत मदतीची तरतूद आहे..कोणत्या दुर्घटनांचा समावेश?शेतीच्या कामादरम्यान किंवा संबंधित परिस्थितीत झालेल्या अनेक अपघातांचा योजनेत समावेश होऊ शकतो. यामध्ये वीज पडणे, सर्पदंश, विहीर किंवा नदीत बुडणे, ट्रॅक्टर अथवा शेती यंत्राचा अपघात, झाडावरून पडणे आणि वन्यप्राण्यांचा हल्ला यांसारख्या घटनांचा समावेश आहे.भूमिहीन शेतमजूर आणि बटाईदारांनाही लाभयोजनेचा लाभ केवळ स्वतःच्या नावावर जमीन असलेल्या खातेदार शेतकऱ्यांपुरता मर्यादित नाही. भूमिहीन शेतमजूर आणि बटाईदार यांनाही पात्रतेनुसार योजनेचे संरक्षण मिळू शकते.सामान्यतः दुर्घटनेच्या वेळी लाभार्थ्याचे वय १८ ते ७० वर्षे असणे आणि तो उत्तर प्रदेशचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे..अर्जासाठी कोणती कागदपत्रे लागतील?अर्ज करताना दुर्घटनेच्या स्वरूपानुसार खालील कागदपत्रांची आवश्यकता असू शकते:आधार कार्डमृत्यू प्रमाणपत्र किंवा अपंगत्व प्रमाणपत्रपोस्टमॉर्टम रिपोर्ट अथवा पंचनामाजमीनधारक शेतकऱ्यांसाठी संबंधित महसूल नोंदीभूमिहीन किंवा बटाईदार असल्याचा पुरावावारसाचे बँक खाते व पासबुकइतर आवश्यक महसूल कागदपत्रे.४५ दिवसांत अर्ज करणे महत्त्वाचेदुर्घटनेनंतर ४५ दिवसांच्या आत अर्ज करण्याची अट दिली आहे. अर्ज ऑनलाइन महसूल विभागाच्या संबंधित पोर्टलवर किंवा ई-डिस्ट्रिक्ट माध्यमातून करता येतो. स्थानिक पातळीवर तहसीलदार किंवा लेखपाल यांच्यामार्फतही प्रक्रिया करता येते.अर्जाची महसूल प्रशासनाकडून पडताळणी केल्यानंतर पात्र प्रकरणाला मंजुरी दिली जाते आणि मंजूर आर्थिक मदत थेट लाभार्थी किंवा कायदेशीर वारसाच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.टीप: अर्जाची अंतिम पात्रता, कागदपत्रे आणि वेळमर्यादा प्रकरणानुसार बदलू शकतात. त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित तहसील कार्यालय किंवा उत्तर प्रदेश महसूल विभागाच्या अधिकृत पोर्टलवरील अद्ययावत नियम तपासणे योग्य आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.