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Farmer Accident: दुर्घटनेत शेतकरी कुटुंबाला मिळणार ५ लाखांपर्यंत मदत; भूमिहीन मजूर अन् बटाईदारांनाही संरक्षण, जाणून घ्या नियम!

Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana: दुर्घटनेत मृत्यू किंवा अपंगत्व आल्यास तातडीने करा अर्ज; जाणून घ्या आवश्यक कागदपत्रे अन् अर्ज करण्याची पद्धत
Farmer Accident Welfare Scheme

Farmer Accident Welfare Scheme

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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शेतकरी आणि शेतमजुरांना अपघाती संकटाच्या काळात आर्थिक आधार मिळावा यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारकडून ‘मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना’ राबवली जाते. दुर्घटनेत मृत्यू किंवा अपंगत्व आल्यास पात्र लाभार्थी किंवा त्यांच्या कुटुंबाला ५ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जाते.

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