'साहेब! लग्नाला ६० वर्ष झालीत, तरीही माझे हे...'; ८८ वर्षीय पतीविरोधात ८५ वर्षीय महिलेची भलतीच तक्रार, काय घडलं?

कधीकधी वृद्धापकाळातही नात्यांमधील बंध कमकुवत होऊ लागतात. उत्तर प्रदेशातील कानपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या सार्वजनिक सुनावणीदरम्यान एक धक्कादायक प्रकरण उघडकीस आले. एका ८५ वर्षीय महिलेने तिच्या ८८ वर्षीय पतीविरोधात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली. या प्रकरणात मारहाण, दुर्लक्ष आणि ४०,००० रुपयांच्या पेन्शनचा समावेश होता. .मिळालेल्या माहितीनुसार, पूर्वा येथील रहिवासी राजराणी (८५) जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहोचल्या. तेव्हा सर्वांची नजर त्यांच्यावर खिळली. त्यांनी जिल्हाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह यांना आपला अनुभव सांगितला. त्यांनी स्पष्ट केले की, त्यांचे लग्न ६० वर्षांपूर्वी शिवराम (८८) यांच्याशी झाले होते. शिवराम संरक्षण मंत्रालयातून सेवानिवृत्त असून त्यांना दरमहा अंदाजे ४०,००० रुपयांचे निवृत्तीवेतन मिळते. राजराणी यांनी आरोप केला की, एवढी मोठी पेन्शन असूनही शिवराम त्यांच्या औषधोपचाराकडे दुर्लक्ष करतात. .त्या वृद्ध महिलेने डोळ्यात अश्रू आणून सांगितले, "साहेब! या वयात माझी काळजी घेण्याऐवजी, ते माझ्याशी उद्धटपणे वागतात आणि मी विरोध केल्यास हिंसेचा मार्ग अवलंबतात." त्या वृद्ध महिलेने एक विचित्र दावाही केला. त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगितले की, त्यांच्या घराजवळील एका मेडिकल स्टोअरच्या मालकाचा तिच्या पतीवर प्रभाव पडत होता. राजराणी यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांना दोन मुलगे आणि तीन मुली आहेत. जे सर्व विवाहित असून आपापल्या आयुष्यात स्थायिक झाले आहेत, परंतु त्या पती-पत्नीमधील संघर्ष अव्याहतपणे सुरूच होता..प्रकरणाचे गांभीर्य आणि त्या वृद्ध व्यक्तीचे वय लक्षात घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी तात्काळ जिल्हा परिवीक्षा अधिकारी (डीपीओ) विकास सिंग यांना घटनास्थळी पाठवले. जेव्हा अधिकारी बर्रा-२ येथील त्यांच्या घरी पोहोचले, तेव्हा त्यांना आढळले की, शिवराम वयामुळे काहीसे चिडचिडे झाले होते. पथकाने शिवराम यांना सौम्यपणे समजावले आणि त्यांचे बँकेचे चेकबुक व पासबुक राजराणीला परत केले. जेणेकरून ती ते पैसे तिच्या गरजांसाठी वापरू शकेल. प्रदीर्घ चर्चेनंतर, त्या दोन वृद्ध व्यक्तींमधील कटुता निवळली आणि ते पुन्हा प्रेमाने एकत्र राहण्यास सहमत झाले.