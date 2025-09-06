देश

Shocking! माथेफिरू तरुणाने चाव्या हिसकावल्या, प्रवाशांनी भरलेली बस सुरू केली अन्...; अनेकांना चिरडले

Bijnor Bus Accident News: एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका तरुणाने बसखाली लोकांना चिरडले आहे. या बसमध्ये अनेक प्रवासीही होते. या घटनेनंतर खळबळ उडाली आहे.
Bijnor Bus Accident

Bijnor Bus Accident

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

उत्तर प्रदेशातील बिजनौर जिल्ह्यात एका वेड्या तरुणाने प्रवाशांनी भरलेली रोडवेज बस सुरू केली. त्यानंतर रस्त्यावरून चालवली. हा वेडा माणूस सुमारे पाच किलोमीटरपर्यंत रस्त्यावर बस चालवत राहिला. यादरम्यान त्याने अनेक वाहनांना धडक दिली. त्यानंतर अनियंत्रित बस रस्त्याच्या कडेला असलेल्या खड्ड्यात पडली. या घटनेत काही लोक जखमीही झाले. पोलिसांनी वेड्या तरुणाला अटक केली आहे. निष्काळजीपणाबद्दल बस चालकावर गुन्हा दाखल करून कारवाई सुरू केली आहे.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
accident
accident news
bus accident
accident case
accident news article
uttar pradesh crime

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com