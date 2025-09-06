Shocking! माथेफिरू तरुणाने चाव्या हिसकावल्या, प्रवाशांनी भरलेली बस सुरू केली अन्...; अनेकांना चिरडले

उत्तर प्रदेशातील बिजनौर जिल्ह्यात एका वेड्या तरुणाने प्रवाशांनी भरलेली रोडवेज बस सुरू केली. त्यानंतर रस्त्यावरून चालवली. हा वेडा माणूस सुमारे पाच किलोमीटरपर्यंत रस्त्यावर बस चालवत राहिला. यादरम्यान त्याने अनेक वाहनांना धडक दिली. त्यानंतर अनियंत्रित बस रस्त्याच्या कडेला असलेल्या खड्ड्यात पडली. या घटनेत काही लोक जखमीही झाले. पोलिसांनी वेड्या तरुणाला अटक केली आहे. निष्काळजीपणाबद्दल बस चालकावर गुन्हा दाखल करून कारवाई सुरू केली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना अफझलगड परिसरातील पुराना कलागडची आहे. दिल्ली-कादराबादला जाणाऱ्या कौशाम्बी डेपो रोडवेज बसजवळ उभ्या असलेल्या एका वेड्या माणसाने बस सुरू केली. कारण चालकाने निष्काळजीपणे बसच्या चाव्या त्यात टाकून दिल्या आणि तो पळून गेला. स्थानिक लोकही दुचाकीवरून बसच्या मागे धावले. त्यादरम्यान बसने तीन-चार वाहनांना धडक दिली. बसमध्ये प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांमध्ये गोंधळ उडाला. .Pavagadh Ropeway Accident: गुजरातमधील पावगढ शक्तिपीठ येथे मोठी दुर्घटना; रोपवे तुटल्याने सहा जणांचा मृत्यू.सुमारे पाच किमी धावल्यानंतर बस नियंत्रणाबाहेर गेली आणि रस्त्याच्या कडेला असलेल्या खड्ड्यात पडली. या घटनेत बसमध्ये प्रवास करणारे अनेक लोक जखमी झाल्याचेही समजते. पोलिसांच्या गाड्याही बसच्या मागे धावल्या. सुमारे पाच किलोमीटर बस चालवल्यानंतर, वेड्याने रोडवेज बस अगवानपूर गावाजवळ एका खड्ड्यात नेली, ज्यामुळे बस झाडांना धडकून थांबली. घटनास्थळी पोहोचलेल्या पोलीस पथकाने आणि स्थानिक लोकांनी वेड्या तरुणाला बसमधून बाहेर काढले. .त्यानंतर पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले. या प्रकरणात, रोडवेज चालकाचा निष्काळजीपणा समोर आला आहे. पोलिसांनी रोडवेज बस चालकावर वाहनाच्या चाव्या सोडल्याबद्दल आणि निष्काळजीपणा दाखवल्याबद्दल शांतता भंग करण्याच्या कलमांखाली चालान करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. वेड्या माणसालाही ताब्यात घेण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.