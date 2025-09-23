Home Guard Recruitment: उत्तर प्रदेशात १२ वी पास तरुणांना होमगार्ड होण्याची संधी, ४४ हजार पदांची भरती; पोलिसांसारखीच होणार शारीरिक चाचणी

लखनौ: उत्तर प्रदेशात होमगार्डच्या जवळपास ४४ हजार रिक्त जागांवर लवकरच भरती होणार आहे. या पदांसाठी आता १२ वी पास तरुण-तरुणी अर्ज करू शकणार आहेत. यापूर्वी होमगार्डसाठी दहावी पासची अट होती, ती बदलून आता १२ वी करण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. नुकतीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी होमगार्ड संघटनेचा आढावा घेतला, ज्यात भरती प्रक्रियेसाठी ‘नोंदणी मंडळ’ (Enrolment Board) स्थापन करण्याबद्दल काही महत्त्वाचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले..होमगार्ड स्वयंसेवकांच्या वयोमर्यादेतही बदल करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यानुसार, आता कमाल वयोमर्यादा ४५ वर्षांऐवजी ३० वर्षे करण्यात आली आहे. भरतीसाठी शारीरिक चाचणीचे नियमही बदलण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्यात इतर सुरक्षा दलांप्रमाणेच परीक्षा द्यावी लागेल..शारीरिक चाचणीचे नवे नियम:पुरुषांसाठी: २ किलोमीटर ऐवजी २५ मिनिटांत ४.८ किलोमीटरची धावण्याची चाचणी.महिलांसाठी: ५०० मीटर ऐवजी १४ मिनिटांत २.४ किलोमीटरची धावण्याची चाचणी.या चाचणीत जे उमेदवार अपयशी ठरतील, त्यांना भरती प्रक्रियेतून बाहेर काढले जाईल. तसेच, शारीरिक मापदंड तपासणीही इतर सुरक्षा दलांच्या नियमांनुसारच होईल..लवकरच ‘नोंदणी मंडळ’ स्थापन होणारमुख्यमंत्र्यांनी संमती दिल्यानंतर, भरतीसाठी लवकरच ‘नोंदणी मंडळ’ (Enrolment Board) स्थापन केले जाईल. या मंडळाचे अध्यक्ष होमगार्डचे पोलीस महानिरीक्षक (IG), उपाध्यक्ष उपमहानिरीक्षक (DIG) असतील. वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी सचिव असतील, तर वित्त नियंत्रक, दोन विभागीय कमांडंट आणि आपत्ती व्यवस्थापन क्षेत्रातील एक अधिकारी सदस्य असतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.