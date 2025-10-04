UP Election: स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीपूर्वी ग्रामपंचायतींना बंपर दिवाळी गिफ्ट; 'या' जिल्ह्यांच्या खात्यात जमा झाले कोट्यवधी रुपये

उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेशात २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी राजकीय पक्षांनी तयारी सुरू केली आहे. पण त्यापूर्वीच होणाऱ्या पंचायत निवडणुकीला या मोठ्या निवडणुकीचा उपांत्य सामना मानले जात आहे. अशा राजकीय वातावरणात, राज्य सरकारने ग्रामपंचायतींना मोठी भेट दिली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, शासनाने १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार, १५.४८ अब्ज रुपये (सुमारे १५४८ कोटी रुपये) रकमेचा पहिला हप्ता जारी केला आहे..गावांचा विकास आणि मूलभूत सुविधांना बळसंयुक्त सचिव जय प्रकाश पांडे यांनी पंचायती राज विभागाच्या संचालकांना या निधीच्या वाटपाचे पत्र पाठवले असून, त्यात जिल्हावार तपशील देण्यात आला आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, ही रक्कम पंचायतींच्या नियमित खर्चाव्यतिरिक्त विकासकामांसाठी वापरली जाईल. यामुळे गावांमध्ये मूलभूत सुविधा अधिक मजबूत होतील आणि त्याचा थेट लाभ गावकऱ्यांना मिळेल..MP Dhairyasheel Patil: उजनी प्रदूषणाबाबत केंद्र सकारात्मक, राज्य शासन उदासीन: खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील;'आगामी निवडणुका मविआ एकत्रितच लढणार' .हा निधी जिल्ह्यांमधील पंचायतींच्या गरजेनुसार वाटप करण्यात आला आहे.सर्वाधिक निधी: प्रयागराजला सर्वाधिक ४२.७२ कोटी रुपये, आझमगढला ४१ कोटी रुपये आणि सीतापूरला ४० कोटी रुपये मिळाले आहेत..इतर मोठी शहरे: आग्रा (२६.१६ कोटी), अलीगढ (२३.७३ कोटी), बरेली (३०.४५ कोटी), गोरखपूर (३३.३९ कोटी) आणि वाराणसी (१९.७९ कोटी) रुपयांचा मोठा वाटा मिळाला आहे. राजधानी आणि जवळचे जिल्हे: लखनऊला १३.०६ कोटी, कानपूर नगरला १६.५७ कोटी, मेरठला १६.९६ कोटी, तर नोएडाला ३.३० कोटी आणि गाझियाबादला ४.८९ कोटी रुपये मिळाले आहेत..Radhakrishna Vikhe-Patil: ग्रामपंचायतींमुळे महाराष्ट्राचा विकास : पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील; विकास आराखडा तयार करून अंमलबजावणी करावी.राजकीय क्षेत्रातही चर्चाएकीकडे गावांचा विकास होणार असताना, दुसरीकडे विरोधी पक्षांचे या निर्णयाकडे बारीक लक्ष आहे. विरोधी पक्ष याला सरकारची निवडणुकीची रणनीती म्हणून पाहत आहेत. राजकीय तज्ज्ञांचे मत आहे की, पंचायत निवडणुकीत या निधी वाटपाचा परिणाम नक्कीच दिसेल आणि २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत याचा राजकीय प्रभाव अधिक वाढू शकतो. पंचायत निवडणुकीपूर्वी १५.४८ अब्ज रुपयांचा हा पहिला हप्ता जारी होणे, ग्रामीण विकासाबरोबरच राजकीय दृष्ट्याही खूप महत्त्वाचे ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.