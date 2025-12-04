UP Pension Bill: यूपीत आता 'या' कर्मचाऱ्यांना मिळणार नाही पेन्शन; हिवाळी अधिवेशनात बिल आणणार योगी सरकार

योगी सरकार उत्तर प्रदेश विधानमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात 'उत्तर प्रदेश पेन्शनची हक्कदारी व विधिमान्यकरण अध्यादेश-२०२५' हे विधेयक म्हणून सादर करणार आहे. दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळाल्यानंतर हे विधेयक कायमस्वरूपी कायद्यात रूपांतरित होईल..या वर्षी ऑगस्टमध्ये मंत्रिमंडळाने (Cabinet) या अध्यादेशाला मंजुरी दिली होती, ज्याचे कार्यकारी आदेश सप्टेंबरमध्ये जारी झाले होते. पेन्शन पात्रतेबाबत स्पष्टता आणण्यासाठी सरकारने हा अध्यादेश आणला असून, पेन्शनच्या दाव्यांवर नियंत्रण ठेवणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे..पेन्शन कोणाला मिळणार नाही?अध्यादेशानुसार, केवळ त्याच कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळेल, ज्यांची नियुक्ती नियमावलीनुसार स्थायी पदावर झाली आहे. दैनिक वेतनभोगी (Daily Wagers) आणि करार (Contract) कर्मचाऱ्यांनी जरी सीपीएफ (CPF) किंवा ईपीएफ (EPF) चे सदस्यत्व घेतले असले तरी, ते पेन्शनचा दावा करू शकणार नाहीत. हा अध्यादेश १ एप्रिल १९६१ पासून लागू होईल..विभागाच्या नियमावलीनुसार ठरवलेली भरती प्रक्रिया पूर्ण न करताही नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींनी सेवानिवृत्तीनंतर पेन्शनचा दावा केला होता, अशा प्रकरणांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने हा अध्यादेश आणला आहे. अशा प्रकारची अनेक प्रकरणे सध्या कोर्टात प्रलंबित आहेत..EPFO: महत्त्वाची बातमी! कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये वाढ होणार; केंद्र सरकार ईपीएफओमध्ये मोठा बदल करणार.तीन कंपन्यांना मिळणार प्रोत्साहन निधीदरम्यान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत उत्तर प्रदेशात गुंतवणूक करणाऱ्या तीन कंपन्यांना प्रोत्साहन निधी (Incentives) देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीच्या बैठकीत या कंपन्यांना प्रोत्साहन निधी देण्याचा निर्णय झाला होता, त्यावर मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.