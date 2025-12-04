देश

UP Pension Bill: यूपीत आता 'या' कर्मचाऱ्यांना मिळणार नाही पेन्शन; हिवाळी अधिवेशनात बिल आणणार योगी सरकार

CM Yogi Adityanath: योगी सरकारने हिवाळी अधिवेशनात पेन्शन पात्रतेवरील मोठे विधेयक सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. करार आणि दैनिक वेतनभोगी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळणार नाही, असा महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
योगी सरकार उत्तर प्रदेश विधानमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात 'उत्तर प्रदेश पेन्शनची हक्कदारी व विधिमान्यकरण अध्यादेश-२०२५' हे विधेयक म्हणून सादर करणार आहे. दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळाल्यानंतर हे विधेयक कायमस्वरूपी कायद्यात रूपांतरित होईल.

Pension
UP
Bill
CM Yogi Adityanath
winter session

