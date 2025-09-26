Uttar Pradesh : पंतप्रधान मोदींनी केले UP इंटरनॅशनल ट्रेड शोचे उद्घाटन; 2500 हून अधिक प्रदर्शक होणार सहभागी

UP International Trade Show 2025 : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी म्हणजेच आज ग्रेटर नोएडा येथील इंडिया एक्स्पो मार्टमध्ये आयोजित उत्तर प्रदेश इंटरनॅशनल ट्रेड शो (UP International Trade Show – UPITS 2025) चे उद्घाटन केले. पंतप्रधान मोदी यांनी उत्तर प्रदेशातील आंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनात उपस्थितांना संबोधित केले. .उत्तर प्रदेश राज्याला मोठ्या उंचीवर नेण्यासाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नेहमीच प्रयत्नशील असतात. त्यामुळेच उत्तर प्रदेश राज्य हे आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक आणि सहकार्याचा केंद्रबिंदू ठरणार आहे. त्यासाठीच उत्तर प्रदेशमध्ये इंटरनॅशनल ट्रेड शो आयोजित केला जाणार आहे. जगभरात सुरू असलेल्या अस्थिरतेच्या आणि अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवरसुद्धा भारताचा विकासदर आकर्षक आहे. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, भारताने असे खुले प्लॅटफॉर्म तयार केले आहेत जे सर्वांना सोबत घेऊन चालतात. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, विकासासाठी आत्मनिर्भरता फार आवश्यक आहे. त्यांनी सांगितले की, सरकार मॅन्युफॅक्चरिंग (उत्पादन) वाढवण्यावर भर देत आहे. पंतप्रधानांनी हेही नमूद केले की, आज देशाचा नागरिक स्वदेशी उत्पादनांशी जोडला जात आहे. .त्यांनी यावरही भर दिला की, स्वदेशीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आपल्याला एक इकोसिस्टम (परिसंस्था) तयार करावी लागेल. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, लघु उद्योजकांना (छोट्या व्यापाऱ्यांना) मुख्य प्रवाहात सामील करण्यात आले आहे. .हा आहे कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देशया कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश म्हणजे दोन्ही देशांमध्ये व्यापारी आणि आर्थिक सहकार्याला नवीन उंचीवर नेणे हा आहे. बँकिंग, गुंतवणूक, विमा, शिक्षण आणि सामान्य व्यापार अशा क्षेत्रांवर विशेष चर्चा होईल. तांत्रिक सहकार्य, कौशल्यविकास आणि संयुक्त उपक्रमांवर देखील विचार विनिमय होईल. तज्ज्ञांचे मत आहे की या भागीदारीमुळे रोजगाराच्या आणि विकासाच्या संधी वाढतील आणि राज्यातील उद्योगांना बळकटी मिळेल. .रशिया राहील भागीदार देश या वेळी रशियाला भागीदार देश (पार्टनर कंट्री) म्हणून सहभागी करण्यात आले आहे. 26 सप्टेंबर रोजी रशिया-भारत बिझनेस संवाद (Russia-India Business Dialogue) आयोजित केला जाईल, जिथे दोन्ही देशांचे धोरणनिर्माते, उद्योग क्षेत्रातील व्यक्ती, आर्थिक संस्था आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील प्रतिनिधी नव्या संधींवर चर्चा करतील. .एआय मॉडेलचे थेट सादरीकरण आयटी आणि इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग त्यांच्या 200 चौरस मीटरच्या पॅव्हेलियनमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) मॉडेलचे थेट प्रात्यक्षिक (live demo) सादर करणार आहे. या पॅव्हेलियनमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञान सुविधांसह स्मार्ट डिस्प्ले आणि एक स्टार्टअप झोनही उपलब्ध असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.