Yogi Cabinet: ब्राह्मण, ओबीसी आणि दलित समीकरण; योगींच्या कॅबिनेटमध्ये 'या' सहा नवीन चेहऱ्यांचा होणार समावेश

Uttar Pradesh Government: पुढील वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकार कामाला लागलं आहे. राज्यातील सामाजिक आणि राजकीय समीकरणे जुळवण्यासाठी मंत्रिमंडळ विस्तार होतोय. आज रविवारी दुपारी लखनऊमधील राजभवनात ८ मंत्री शपथ घेण्याची शक्यता आहे. यात ६ नवीन चेहऱ्यांचा समावेश असेल..उत्तर प्रदेशात आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर योगी आदित्यनाथ सरकारने जातीय समीकरणे मजबूत करण्यासाठी मोठी खेळी खेळली आहे. रविवारी होत असलेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारात कोणत्याही मोठ्या प्रयोगापेक्षा सामाजिक संतुलन साधण्यावर भाजपचा भर आहे..मंत्रिमंडळातील संभाव्य ६ नवीन चेहरेमनोज पांडेय हे समाजवादी पक्षातून भाजपमध्ये आलेले रायबरेलीचे आमदार आहेत. त्यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळणे निश्चित मानले जात आहे. भाजपच्या ब्राह्मण मतांच्या गणितासाठी ते महत्त्वाचे असल्याचं सांगितलं जातंय. दुसरं नाव आहे भूपेंद्र चौधरी यांचं. पश्चिम उत्तर प्रदेशातील भाजपचे मोठे नेते आणि प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी यांना पुन्हा एकदा कॅबिनेटमध्ये मोठी जबाबदारी दिली जाऊ शकते.कृष्णा पासवान हे दलित समाजातून येतात. दलित व्होट बँक मजबूत करण्यासाठी खागा मतदारसंघाच्या आमदार कृष्णा पासवान यांना पासी समाजाचा चेहरा म्हणून स्थान दिले जात आहे. हंसराज विश्वकर्मा हे अति मागास वर्गातून येतात. पूर्वांचलमधील अति मागास वर्गाला संदेश देण्यासाठी वाराणसीचे भाजप जिल्हाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा यांचे नाव चर्चेत आहे..सुरेंद्र दिलेर हे वाल्मिकी समाजातून येतात. हाथरसचे सुरेंद्र दिलेर यांच्या माध्यमातून दलित समाजातील वाल्मिकी समुदायाला प्रतिनिधित्व देण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. तर कन्नौजचे आमदार कैलास राजपूत यांच्या रूपाने लोधी समाजाला मंत्रिमंडळात स्थान देऊन ओबीसी मतांचे समीकरण जुळवले जात आहे. याशिवाय, सध्या राज्यमंत्री असलेले असीम अरुण आणि अन्य एका मंत्र्याला कॅबिनेट मंत्री म्हणून बढती मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.