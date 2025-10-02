Sambhal Mosque Demolished : संभलमध्ये पोलिसांची मोठी कारवाई; तलावावर बांधलेली बेकायदेशीर मशीद बुलडोझरने पाडली, गावात छावणीचे स्वरूप

संभल जिल्ह्यात तलावावर बांधलेली बेकायदेशीर मशीद बुलडोझरने पाडण्यात आली.कारवाईदरम्यान पोलिस व निमलष्करी दलाची मोठी तैनाती करण्यात आली.स्थानिक नागरिकांच्या प्रतिक्रिया वेगवेगळ्या असून कायदा सुव्यवस्था राखण्याचे आवाहन पोलिसांनी केले..Illegal Mosque Demolition in Sambhal : उत्तर प्रदेशातील संभल जिल्ह्यात रायबुजुर्ग गावात पोलिसांनी (UP Police) मोठी कारवाई करत तलावाच्या जागेवर बांधलेली बेकायदेशीर मशीद पाडली. ही कारवाई बुधवारी सकाळी करण्यात आली. मशीद पाडण्यापूर्वी गावात लाऊडस्पीकरद्वारे घोषणा करून नागरिकांना घराबाहेर न पडण्याचे आवाहन करण्यात आले. कारवाईदरम्यान पोलिस आणि निमलष्करी दल मोठ्या संख्येने तैनात करण्यात आले होते..१० वर्षांपूर्वी बांधलेली मशीदपोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही मशीद सुमारे दहा वर्षांपूर्वी तलावाच्या जमिनीवर बेकायदेशीररित्या उभारण्यात आली होती. या मशिदीवरून स्थानिकांमध्ये अनेकदा वाद झाले होते. महसूल विभागाने काही महिन्यांपूर्वी पाहणी करून ही मशीद बेकायदेशीर ठरवली आणि नोटीस बजावली होती. त्यानुसार आज सकाळी जेसीबीच्या साहाय्याने मशिदीवर बुलडोझर चालवण्यात आला..प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची उपस्थिती२ ऑक्टोबर रोजी सकाळपासूनच एसडीएम, सिटी मॅजिस्ट्रेट, सीओ तसेच अनेक पोलिस ठाण्यांचे अधिकारी गावात दाखल झाले होते. संभाव्य तणाव टाळण्यासाठी परिसरात निमलष्करी दलाचे जवान तैनात करण्यात आले. सुरक्षेसाठी गावात विविध ठिकाणी बॅरिकेड्स लावण्यात आले होते..Shankar Patole Arrest : ठाण्यात मोठी कारवाई! महापालिका उपायुक्ताला 25 लाखांची लाच घेताना रंगेहात पकडले, 35 लाखांची झाली होती 'डील'.पोलिसांचे आवाहनकारवाईदरम्यान कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांनी सतत लाऊडस्पीकरवरून शांततेचे आवाहन केले. पोलिसांनी ही संपूर्ण प्रक्रिया कायदेशीर असल्याचा दावा केला आहे. मात्र, या कारवाईबाबत स्थानिक नागरिकांच्या प्रतिक्रिया संमिश्र दिसून आल्या..FAQs:प्रश्न 1: संभलमध्ये मशीद पाडण्याची कारवाई का झाली?उत्तर: कारण ती तलावाच्या जमिनीवर बेकायदेशीर बांधली गेली होती.प्रश्न 2: या कारवाईदरम्यान सुरक्षा व्यवस्था कशी होती?उत्तर: पोलिस व निमलष्करी दल तैनात होते, तसेच बॅरिकेड्स उभारण्यात आले.प्रश्न 3: कारवाई कायदेशीर होती का?उत्तर: होय, महसूल विभागाच्या नोटिशीनंतर प्रशासनाने कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.