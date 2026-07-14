AI in School: १२ वी पूर्वीच सरकारी शाळांमधील मुले बनणार टेक-एक्सपर्ट! भविष्यातील नोकऱ्यांसाठी आजपासून तयारी

उत्तर प्रदेशातील शालेय शिक्षण अधिक आधुनिक आणि कौशल्याधारित करण्यासाठी योगी सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. वाराणसीतील ऐतिहासिक राजकीय क्वीन्स कॉलेजमध्ये हा अभिनव उपक्रम सुरू होत असून, आता सरकारी शाळांतील विद्यार्थ्यांना बारावीपूर्वीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), रोबोटिक्स आणि इतर आधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण मिळणार आहे..यासाठी वाराणसीच्या राजकीय क्वीन्स कॉलेज आणि भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्था (IIIT) वडोदरा यांच्यात लवकरच सामंजस्य करार (एमओयू) होणार आहे. या उपक्रमामुळे प्रथमच आयआयआयटीसारख्या राष्ट्रीय संस्थेतील तज्ज्ञ प्राध्यापक सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांना थेट मार्गदर्शन करणार आहेत..ऑनलाइन आणि प्रत्यक्ष प्रशिक्षणाची सुविधाआयआयआयटी वडोदऱ्याचे संचालक धर्मेंद्र सिंह यांनी सांगितले की, राजकीय क्वीन्स कॉलेजमध्ये उत्तर प्रदेशातील पहिली 'मॉडेल एआय प्रयोगशाळा' उभारण्यात आली आहे. यापूर्वी महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये अशा स्वरूपाचे प्रयोग झाले असले, तरी उत्तर प्रदेशातील हा पहिलाच उपक्रम आहे.विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन, प्रत्यक्ष आणि विशेष प्रशिक्षण सत्रांद्वारे शिक्षण दिले जाणार आहे. यासाठी तीन महिन्यांचे प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम तयार करण्यात आले असून, त्यामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, संगणक तंत्रज्ञान, डिजिटल माध्यमे आणि रोबोटिक्स यांसारख्या विषयांचा समावेश आहे..२,५०० विद्यार्थ्यांना पहिल्या टप्प्यात लाभया उपक्रमाच्या पहिल्या टप्प्यात राजकीय क्वीन्स कॉलेजमधील सुमारे २,५०० विद्यार्थ्यांना या अभ्यासक्रमांचा लाभ मिळणार आहे.हा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर वाराणसीतील इतर शासकीय आणि परिषदीय शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठीही हे प्रशिक्षण विनामूल्य उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा मानस आहे..राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाला मिळणार बळक्वीन्स कॉलेज माजी विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष आणि आयआयटी बीएचयूचे प्राध्यापक प्रदीप कुमार यांनी या उपक्रमाचे स्वागत केले आहे. त्यांच्या मते, अशा प्रकारचे उपक्रम सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना भविष्यातील तंत्रज्ञानाधारित रोजगारासाठी तयार करतील.राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या उद्दिष्टांनुसार विद्यार्थ्यांना शालेय स्तरावरच कौशल्याधारित शिक्षण देण्याच्या दिशेने हा उपक्रम महत्त्वाचा टप्पा ठरणार असून, आधुनिक तंत्रज्ञानाची ओळख लहान वयातच होण्यास मदत होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.