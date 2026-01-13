उत्तर प्रदेश होणार देशातील पहिले 'एआय' राज्य; मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मांडले 'एआय मिशन'चे व्हिजन

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्याला तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात आघाडीवर नेण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. लखनौमध्ये आयोजित ‘एआय इन ट्रान्सफॉर्मिंग हेल्थकेअर’ या दोन दिवसीय परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी त्यांनी उत्तर प्रदेशच्या 'एआय मिशन'ची घोषणा केली. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) हे प्रशासनाला केवळ प्रतिसाद देणारे न ठेवता, अधिक तत्पर आणि भविष्यवेधी (Proactive) बनवणारे प्रभावी माध्यम ठरेल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला..आरोग्य सेवांमध्ये क्रांती: आजार ओळखून अचूक उपचारआरोग्य क्षेत्रात एआयचा वापर केल्यास आरोग्याशी संबंधित धोरणे अधिक अचूक आणि प्रभावी बनवता येतील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. साथीचे आजार आणि कीटकजन्य आजारांचा डेटा गोळा करून त्यावर त्वरित निर्णय घेणे शक्य होईल.एकेकाळी उत्तर प्रदेशात ज्या एन्सेफलायटीस (मेंदूज्वर) आजारामुळे शेकडो मुलांचा मृत्यू होत असे, तिथे आज मृत्यूचे प्रमाण शून्यावर आले आहे. टीबी (क्षयरोग) निर्मूलनासाठी देखील एआय टूल्सचा वापर करून रुग्ण आणि जोखमीच्या क्षेत्रांची ओळख पटवणे सोपे झाले आहे.राज्याने माता मृत्यू दर आणि बाल मृत्यू दरात लक्षणीय सुधारणा केली असून एआयमुळे याला अधिक गती मिळणार आहे..लखनौ बनणार देशातील पहिली 'एआय सिटी'मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी माहिती दिली की, लखनौ शहराला 'एआय सिटी' म्हणून विकसित करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. यूपी एआय मिशन अंतर्गत पुढील तीन वर्षांत सुमारे २००० कोटी रुपयांचे कार्यक्रम टप्प्याटप्प्याने राबवले जाणार आहेत.आरोग्य सेवांमध्ये एआयचा सर्वाधिक प्रभावी वापर करणारे उत्तर प्रदेश हे देशातील पहिले राज्य ठरेल, असे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे..शेती, शिक्षण आणि पोलीस दलातही एआयचा वापरकेवळ आरोग्यच नव्हे, तर इतर महत्त्वाच्या क्षेत्रांतही एआयचा वापर केला जाणार आहे:१. आधुनिक पोलीस यंत्रणा: गुन्हेगारी रोखण्यासाठी आणि सुरक्षा व्यवस्था अधिक कडक करण्यासाठी एआय उपयुक्त ठरेल.२. शेती: पिकांवरील रोग आणि हवामानाचा अंदाज घेऊन शेतकऱ्यांना अचूक मार्गदर्शन केले जाईल.३. शिक्षण: विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचे विश्लेषण करण्यासाठी एआयची मदत घेतली जाईल..मानवी संवेदना आणि तंत्रज्ञानाचा समतोलमुख्यमंत्र्यांनी एक अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा मांडला की, "तंत्रज्ञान जेव्हा संवेदनेशी जुळते, तेव्हाच विकास सर्वसमावेशक होतो. एआय हे मानवाद्वारे संचलित झाले पाहिजे, मानव एआयद्वारे संचलित होऊ नये." तंत्रज्ञान आणि मानवी मूल्ये यांचा समतोल राखणे हे येणाऱ्या काळातील मोठे आव्हान असेल, असेही त्यांनी नमूद केले..उत्तर प्रदेश सरकारने सुरू केलेले हे एआय मिशन केवळ राज्याच्या विकासासाठीच नव्हे, तर समाजातील शेवटच्या स्तरावर असलेल्या व्यक्तीला सर्वोत्तम सेवा देण्यासाठी क्रांतिकारी ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.