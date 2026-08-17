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Nagpanchami 2026: साप चावल्याने मृत्यू झाल्यास मिळणार ४ लाखांची मदत; जाणून घ्या नियम!

Uttar Pradesh Snakebite Help: सर्पदंश राज्य अधिसूचित आपत्तींत समाविष्ट; SDRF अंतर्गत भरपाई, विस्रा रिपोर्टची सक्ती शिथिल करून प्रक्रिया जलद, तहसीलदार व जिल्हा प्रशासनाच्या पडताळणीनंतर रक्कम थेट बँक खात्यात
snake bite compansation

snake bite compansation

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उत्तर प्रदेशात सर्पदंशामुळे मृत्यू झाल्यास मृत व्यक्तीच्या वारसांना राज्य सरकारकडून ४ लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. सर्पदंशाचा समावेश राज्य अधिसूचित आपत्तींच्या यादीत करण्यात आला असून ही मदत राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) अंतर्गत दिली जाते.

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