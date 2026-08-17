Nagpanchami 2026: साप चावल्याने मृत्यू झाल्यास मिळणार ४ लाखांची मदत; जाणून घ्या नियम!

उत्तर प्रदेशात सर्पदंशामुळे मृत्यू झाल्यास मृत व्यक्तीच्या वारसांना राज्य सरकारकडून ४ लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. सर्पदंशाचा समावेश राज्य अधिसूचित आपत्तींच्या यादीत करण्यात आला असून ही मदत राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) अंतर्गत दिली जाते..पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सर्वात महत्त्वाचाभरपाई मिळवण्यासाठी मृत व्यक्तीचे शवविच्छेदन करणे आवश्यक आहे. पोस्टमॉर्टम रिपोर्टमध्ये मृत्यूचे कारण सर्पदंश असल्याचे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे.सरकारने प्रक्रिया जलद करण्यासाठी विस्रा रिपोर्टची सक्ती शिथिल केली आहे. त्यामुळे भरपाई प्रक्रियेत अनावश्यक विलंब टाळण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.सर्पदंशाची घटना घडल्यास अंधश्रद्धेच्या उपचारांवर अवलंबून न राहता मृत व्यक्तीला तातडीने शासकीय आरोग्य केंद्र किंवा रुग्णालयात नेणे आणि आवश्यक वैद्यकीय व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणे महत्त्वाचे आहे..मदतीसाठी कुठे संपर्क करायचा?घटना घडल्यानंतर कुटुंबीयांनी तातडीने स्थानिक लेखपाल किंवा तहसीलदारांना माहिती द्यावी. संबंधित प्रशासनाकडून घटनेची चौकशी आणि कागदपत्रांची पडताळणी केली जाते.सामान्यतः आवश्यक कागदपत्रांमध्ये:पोस्टमॉर्टम रिपोर्टमृत्यू प्रमाणपत्रमृत व्यक्तीचे ओळखपत्रवारसाचे ओळखपत्रवारसाच्या बँक खात्याची माहितीयांचा समावेश होतो.पडताळणीनंतर तहसीलदार आणि जिल्हा प्रशासनाच्या अहवालाच्या आधारे मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाते आणि पात्र वारसाच्या बँक खात्यात मदत रक्कम जमा केली जाते..इतर आपत्तींमध्येही आर्थिक मदतसर्पदंशाबरोबरच उत्तर प्रदेशात विविध अधिसूचित आपत्ती आणि वन्यजीवांच्या हल्ल्यांमुळे होणाऱ्या मृत्यूंसाठीही शासनाच्या नियमांनुसार आर्थिक मदतीची तरतूद आहे. यामध्ये वीज पडणे, पूर, वादळ तसेच काही वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यांचा समावेश होतो.महत्त्वाचे: भरपाईची रक्कम आणि पात्रता शासनाच्या लागू नियमांनुसार ठरते. त्यामुळे प्रत्यक्ष दावा दाखल करण्यापूर्वी संबंधित तहसील किंवा जिल्हा प्रशासनाकडून सध्याचे नियम तपासणे योग्य ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.