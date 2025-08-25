Uttar Pradesh : अवकाश यात्रा यशस्वी करून परतलेल्या शुभांशू शुक्लांचा CM योगी आदित्यनाथ नागरी सत्कार

Subhanshu Shukla Honored by CM Yogi After Space Mission काहीच दिवसांपूर्वी भारतीय अंतराळवीर शुभांशु शुक्ला हे आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानक (ISS) वरून यशस्वी मोहिम पूर्ण करून परतले आहेत. या निमित्तानेच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ येथे राजधानीतील सुपुत्र ग्रुप कॅप्टन शुभांशु शुक्ला यांचा नागरी सत्कार करणार आहेत. शुभांशु शुक्ला अलीकडेच आणि सोमवारी या मोठ्या यशानंतर पहिल्यांदाच लखनऊला येत आहेत. .योगी आदित्यनाथ सरकारने देशाच्या या वीराला लखनऊ आगमनानिमित्त त्यांना सन्मानित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शुभांशु शुक्ला यांच्या नागरी सत्कार कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासह उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आणि ब्रजेश पाठक यांच्यासह अनेक वरिष्ठ नेते उपस्थित राहणार आहेत. या संपूर्ण कार्यक्रमाचे आयोजन उत्तर प्रदेश विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाद्वारे करण्यात आले आहे. .मोहिम पूर्ण करून परतलेले शुभांशुलखनऊमध्ये जन्मलेले शुभांशु भारतीय हवाई दलाचे अनुभवी वैमानिक आहेत. ते Axiom-4 या मोहिमेचा भाग बनून आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावर पाऊल ठेवणारे पहिले भारतीय ठरले. या मोहिमेदरम्यान त्यांनी 60 पेक्षा अधिक वैज्ञानिक प्रयोग केले आणि जगभरातील विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. भारतात परतल्यानंतर त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अंतराळातून आणलेला तिरंगा आणि मिशन पॅच भेट दिला, जो संपूर्ण देशासाठी एक भावनिक क्षण ठरला. आता या पुढाकाराचा भाग म्हणून शुभांशु सोमवारी लखनऊला पोहोचत आहेत आणि योगी सरकारने त्यांच्या सत्कारासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. .धैर्य, समर्पण आणि विज्ञानाबद्दलच्या संकल्पाचे गौरवचिन्हमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी शुभांशु शुक्ला यांना उत्तर प्रदेश आणि भारताचा अभिमान असे संबोधले आहे. मिशन पूर्ण करून पृथ्वीवर परतल्यानंतर त्यांनी म्हटले होते की, "अंतराळात भारताचा झेंडा फडकवणं हे प्रत्येक भारतीयासाठी गर्वाची बाब आहे. त्यांनी सांगितले की शुभांशु यांचे यश हे धैर्य, समर्पण आणि विज्ञानाबद्दलच्या निष्ठेचे गौरवपूर्ण प्रतीक आहे. आज प्रत्येक भारतीयाचे उर अभिमानाने भरलेले आहेत. .मुख्यमंत्री म्हणाले की, शुभांशु यांचे यश हे सिद्ध करते की उत्तर प्रदेशचा युवा आता कोणत्याही क्षेत्रात – मग ते विज्ञान असो की तंत्रज्ञान – जागतिक स्तरावर स्वतःची छाप सोडतो आहे. त्यांच्या स्वागताचा कार्यक्रम भविष्यातील पिढ्यांना मोठी स्वप्ने पाहण्यास आणि ती पूर्ण करण्यास प्रेरणा देईल. .२५ जून रोजी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ग्रुप कॅप्टन शुभांशु शुक्ला यांना Axiom Mission 4 मध्ये मानव मोहिमेचे पायलट बनण्याबद्दल आणि ऐतिहासिक अंतराळ प्रवासासाठी हार्दिक शुभेच्छा दिल्या होत्या. त्यांनी ही मोठी उपलब्धी भारताच्या वैज्ञानिक क्षमतेची आणि जागतिक भागीदारीची विलक्षण उदाहरण असल्याचे म्हटले होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.