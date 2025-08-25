देश

Uttar Pradesh : अवकाश यात्रा यशस्वी करून परतलेल्या शुभांशू शुक्लांचा CM योगी आदित्यनाथ नागरी सत्कार

योगी आदित्यनाथ सरकारने देशाच्या या वीराच्या लखनऊ आगमनानिमित्त त्यांना सन्मानित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Subhanshu Shukla Honored by CM Yogi After Space Mission 

काहीच दिवसांपूर्वी भारतीय अंतराळवीर शुभांशु शुक्ला हे आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानक (ISS) वरून यशस्वी मोहिम पूर्ण करून परतले आहेत. या निमित्तानेच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ येथे राजधानीतील सुपुत्र ग्रुप कॅप्टन शुभांशु शुक्ला यांचा नागरी सत्कार करणार आहेत. शुभांशु शुक्ला अलीकडेच आणि सोमवारी या मोठ्या यशानंतर पहिल्यांदाच लखनऊला येत आहेत.

 

