UP Government : योगी सरकारचे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी दिवाळी गिफ्ट, दरात बंपर वाढ! जाणून घ्या किती वाढले दर ?

₹3000 Crore Additional Benefit for Cane Farmers : उत्तर प्रदेशच्या योगी सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी आणि आनंदाची घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या निर्णयानुसार, आता ऊसाच्या दरात ₹३० प्रति क्विंटलपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे.या निर्णयामुळे राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना जवळपास ₹३,००० कोटींचा अतिरिक्त फायदा मिळणार आहे. योगी सरकारचा हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी एक मोठे वरदान ठरणार असून, यामुळे त्यांच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होणार आहे..नवीन दर काय आहेत?• आधुनिक प्रजातीचा ऊस: आता ₹४०० प्रति क्विंटल.• सामान्य प्रजातीचा ऊस: आता ₹३९० प्रति क्विंटल..शेतकऱ्यांची मागणी पूर्णउत्तर प्रदेशातील ऊस उत्पादक शेतकरी सातत्याने ऊसाचे दर वाढवण्याची मागणी करत होते. विशेषतः, अलीकडेच हरियाणा सरकारने ऊसाचे दर वाढवल्यानंतर उत्तर प्रदेशातही ही मागणी जोर धरू लागली होती..खतांसाठीही मोठा दिलासामुख्यमंत्री योगी यांनी यावेळी खतांच्या अनुदानाबाबतही महत्त्वाची माहिती दिली.• केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाने रब्बी हंगाम २०२५-२६ (१ ऑक्टोबर २०२५ ते ३१ मार्च २०२६) साठी फॉस्फेटिक आणि पोटासिक (P&K) खतांवरील पोषक तत्त्व आधारित अनुदानाच्या (NBS) दरांना मंजुरी दिली आहे.• ₹३७,९५२.२९ कोटींच्या अर्थसंकल्पीय वाटपासह, (जो खरीप २०२५ च्या तुलनेत सुमारे ₹७३६ कोटींनी अधिक आहे), शेतकऱ्यांना डीएपी (DAP) आणि एनपीकेएस (NPKS) ग्रेड्ससारख्या उच्च-गुणवत्तेच्या खतांची वेळेवर उपलब्धता आणि ती सुद्धा स्थिर व परवडणाऱ्या किमतीत सुनिश्चित केली जाईल.