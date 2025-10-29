देश

UP Government : योगी सरकारचे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी दिवाळी गिफ्ट, दरात बंपर वाढ! जाणून घ्या किती वाढले दर ?

UP Govt Hikes Sugarcane Price by ₹30 Per Quintal : उत्तर प्रदेशातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने ऊसाच्या दरात ₹३० प्रति क्विंटलपर्यंत वाढ करण्याची घोषणा केली असून, यामुळे शेतकऱ्यांना अंदाजे ₹३,००० कोटींचा अतिरिक्त फायदा होणार आहे.
Yogi Government announces a major price hike of ₹30 per quintal, fulfilling a long-standing demand

Yogi Government announces a major price hike of ₹30 per quintal, fulfilling a long-standing demand

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

₹3000 Crore Additional Benefit for Cane Farmers : उत्तर प्रदेशच्या योगी सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी आणि आनंदाची घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या निर्णयानुसार, आता ऊसाच्या दरात ₹३० प्रति क्विंटलपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे.

या निर्णयामुळे राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना जवळपास ₹३,००० कोटींचा अतिरिक्त फायदा मिळणार आहे. योगी सरकारचा हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी एक मोठे वरदान ठरणार असून, यामुळे त्यांच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होणार आहे.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
CM Yogi Adityanath
yogi
Government
Yogi Adityanath

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com