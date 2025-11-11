देश

Supreme Court: मोकाट कुत्र्यांवर SCच्या निर्देशानंतर युपी सरकार ॲक्शन मोडमध्ये; आता प्रत्येक शहरात होणार हे काम

Supreme Court Orders Action on Stray Dog Menace: सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर उत्तर प्रदेश सरकारकडून प्रत्येक शहरात मोकाट कुत्र्यांसाठी शेल्टर होम बांधण्याची मोठी मोहीम सुरू झाली आहे.
मोकाट जनावरांच्या समस्येवर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिलेल्या निर्देशानंतर उत्तर प्रदेश सरकार ॲक्शन मोडमध्ये आले आहे. या निर्देशानुसार, आता राज्यातील प्रत्येक शहरात मोकाट कुत्र्यांसाठी 'शेल्टर होम' (Shelter Home) बांधले जाणार आहेत.

