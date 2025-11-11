Supreme Court: मोकाट कुत्र्यांवर SCच्या निर्देशानंतर युपी सरकार ॲक्शन मोडमध्ये; आता प्रत्येक शहरात होणार हे काम

मोकाट जनावरांच्या समस्येवर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिलेल्या निर्देशानंतर उत्तर प्रदेश सरकार ॲक्शन मोडमध्ये आले आहे. या निर्देशानुसार, आता राज्यातील प्रत्येक शहरात मोकाट कुत्र्यांसाठी 'शेल्टर होम' (Shelter Home) बांधले जाणार आहेत..यासाठी शासनाकडून शहरांतील महानगरपालिकांना नवीन शेल्टर होम बांधण्यासाठी अर्थसंकल्प (Budget) दिला जाईल. नगर विकास विभागाचे प्रमुख सचिव पी. गुरुप्रसाद यांनी या संदर्भात नुकतीच नगर आयुक्तांशी चर्चा केली आहे. सोमवारी प्रमुख सचिवांनी नगर आयुक्तांसोबत ऑनलाइन बैठक घेतली..Thane News: तातडीने उपाययोजना न झाल्यास भटके कुत्रे महापालिकेत सोडू, ठाकरे गटाच्या नेत्याचा इशारा; प्रकरण काय? .शेल्टर होमचा अभावया बैठकीत नगर आयुक्तांनी सार्वजनिक ठिकाणांवर कारवाई करण्याच्या मुद्द्यावर चर्चा केली. कुत्र्यांना पकडल्यानंतर त्यांना कुठे ठेवायचे, हा मोठा प्रश्न होता. कोणत्याही शहरात पुरेसे शेल्टर होम उपलब्ध नाहीत, असे आयुक्तांनी सांगितले..नगर आयुक्तांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर प्रमुख सचिवांनी शासन स्तरावर योजना तयार करण्याचे आणि नवीन शेल्टर होमसाठी निधी देण्याचे आश्वासन दिले. महानगरपालिकेचे पशुधन अधिकारी डॉ. विजय अमृतराज यांनी सांगितले की, सध्या शहरात फक्त एकच शेल्टर होम आहे. हजारो कुत्र्यांना पकडून ठेवणे हे एक मोठे आव्हान आहे..शासन स्तरावरून नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे (New Guideline) आणि निधी जारी होईपर्यंत कुत्र्यांना पकडण्याची व्यवस्था पूर्वीप्रमाणेच राहील. नवीन शेल्टर होममध्ये दररोज मोकाट कुत्र्यांचे वंध्यीकरण (Vadhiyakaran) करण्याचे काम सुरू राहील. शासनाकडून निधी मिळाल्यावर नवीन शेल्टर होम बांधले जातील..सर्वोच्च न्यायालयाचा नेमका निर्देश काय?सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने शुक्रवार, ७ नोव्हेंबर रोजी मोकाट कुत्र्यांसंबंधित प्रकरणांमध्ये नवा आदेश जारी केला: सार्वजनिक ठिकाणांहून हटवा: राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या अधिकाऱ्यांनी सरकारी आणि खासगी रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था आणि रेल्वे स्टेशन यांसारख्या सार्वजनिक ठिकाणांवरून मोकाट कुत्र्यांना हटवावे..नसबंदी आणि लसीकरण: कुत्र्यांना पकडल्यानंतर त्यांची नसबंदी (Sterilization) आणि लसीकरण (Vaccination) करून त्यांना शेल्टर होममध्ये ठेवले जावे. महामार्ग (Highway) आणि एक्सप्रेस वेवरून मोकाट जनावरे आणि पाळीव गुरांना हटवण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे. या निर्देशांचे कठोरपणे पालन करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत..Dog Attacks : नागरिकांवर भटक्या कुत्र्यांकडून हल्ला झाल्यास महापालिका, ग्रामपंचायतींना द्यावे लागणार उत्तर; सुप्रिम कोर्टाचा निर्णय.बाळावर झालेल्या हल्ल्यानंतर 'स्वतःहून दखल'मोकाट कुत्र्यांसंबंधित अनेक प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालय आणि वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयांमध्ये प्रलंबित होती. दरम्यान, २८ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एका वृत्तपत्रातील अहवालाची स्वतःहून दखल (Suo Motu Cognizance) घेतली. या अहवालात दिल्लीतील एका सहा वर्षांच्या मुलीचा उल्लेख होता, जिचा मोकाट कुत्र्याच्या चावण्यामुळे मृत्यू झाला होता. या घटनेला न्यायालयाने चिंताजनक आणि काळजी वाढवणारे म्हटले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.