Uttar Pradesh : स्वदेशी ब्रँड हा केवळ एक नारा नाही, तर आत्मनिर्भन आणि विकसित भारताची पायाभरणी आहे : मुख्यमंत्री धामी

गेल्या काही वर्षांपासून आपण सण-समारंभात चायनिज वस्तू वापरणे बंद केले आहे. कारण, देशभरात स्वदेशी वस्तूंचा डंका वाजत आहे. भारत सरकारही लोकांनी स्वदेशी वस्तू खरेदी कराव्यात यासाठी प्रयत्नशील आहे. अशातच उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी म्हणाले की, स्वदेशी ही केवळ एक घोषणा नसून, आत्मनिर्भर आणि विकसित भारताची पायाभरणी आहे. .हे विधान त्यांनी रविवारी भाजप प्रदेश कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केले. त्यांनी 'आत्मनिर्भर भारत – स्वदेशी संकल्प: प्रत्येक घरात स्वदेशी – घराघरात स्वदेशी' या अभियानाची सुरुवात केली आणि याचे लोगो देखील लाँच केले.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2047 पर्यंत आत्मनिर्भर भारत घडवण्याचा जो संकल्प घेतला आहे, त्या संकल्पाच्या पूर्ततेसाठी हे अभियान अधिक बळकटी देणारे ठरेल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. तसेच, स्वदेशीचा संकल्प आपल्या शेतकरी, कारागीर, लघु व्यापारी आणि उद्योजकांप्रती सन्मान व्यक्त करणारा आहे. स्वदेशीचा संकल्प हा केवळ आर्थिक मजबुतीचा मार्ग नाही, तर मातृभूमीप्रती आपली प्रेमभावना आणि समर्पणाचे प्रतीक आहे. .ते पुढे म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित करताना जीएसटी दरांमध्ये सुधारणा करण्याची घोषणा केली होती आणि हे दर 22 सप्टेंबरपासून, म्हणजेच नवरात्रेपासून लागू करण्याचे सांगितले होते. पंतप्रधानांची ही घोषणा आता प्रत्यक्षात उतरली असून, जीएसटी दरांमध्ये झालेल्या कपातीमुळे व्यापारी आणि सामान्य नागरिकांना फायदा झाला आहे. त्यांनी अनेक ठिकाणी जाऊन व्यापाऱ्यांशी आणि ग्राहकांशी थेट संवाद साधून याचे फायदे जाणून घेतले आहेत आणि सर्वत्र याबद्दल उत्साह आहे.ते म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आत्मनिर्भर भारताचे आवाहन केले असून, 'व्होकल फॉर लोकल'पासून ते 'मेक इन इंडिया'पर्यंत अनेक उपक्रम सुरु केले आहेत. .मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, आज स्वदेशीचं स्वरूप केवळ खादी आणि दिव्यांपुरतं मर्यादित राहिलेलं नाही, तर ते ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र, तेजस लढाऊ विमान, सेमीकंडक्टर, डिजिटल इंडिया आणि यूपीआयसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानापर्यंत विस्तारले आहे. याचा प्रभाव 'ऑपरेशन सिंदूर' अंतर्गत पाकिस्तानमधील दहशतवाद्यांच्या तळांवर केलेल्या कारवाईतही दिसून आला आहे. सीएम पुष्कर सिंह धामी म्हणाले की, कोविड संकटाच्या काळात पीपीई किट्स आणि लसींचं उत्पादन हे भारताच्या स्वदेशी क्षमतेचं जिवंत उदाहरण आहे. राज्यातील स्थानिक उत्पादने बाजारात आणण्यासाठी हाउस फॉर हिमालयाज नावाने एक अंब्रेला ब्रँड तयार करण्यात आला आहे. कमी संसाधनांमध्येही यांची गुणवत्ता उत्कृष्ट आहे. ग्रामीण भागात स्वयंरोजगार आणि लघुउद्योगांना प्रोत्साहन दिलं जाईल. .युवकांना स्टार्टअप आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून स्वदेशी उद्यमशक्तीकडे वळवण्यात येईल. 'हर घर स्वदेशी, घर-घर स्वदेशी' अभियानांतर्गत उत्तराखंडमध्ये जनजागृती करण्यात येणार आहे.