Uttar Pradesh : शिक्षकांसाठी आनंदाची बातमी; योगी सरकारकडून कॅशलेस उपचाराची सुविधा जाहीर,९ लाख शिक्षक ठरले लाभार्थी

Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath : उत्तर प्रदेशातील शिक्षकांसाठी एक मोठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी जाहीर केले आहे की, आता सर्व शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक आणि शाळांतील स्वयंपाकी यांना कॅशलेस उपचाराची सुविधा मिळणार आहे. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील सुमारे 9 लाख कुटुंबांना होणार आहे.शिक्षक दिनाच्या निमित्ताने उत्तर प्रदेश सरकारने शिक्षकांना मोठं गिफ्ट दिलं आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सांगितले की ही सुविधा प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व अनुदानित शाळांमध्ये कार्यरत सर्व कर्मचाऱ्यांना मिळेल. मुख्यमंत्री म्हणाले की, शिक्षकांच्या सेवेची दखल घेत सरकारने त्यांच्या आरोग्यासाठी हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. यामुळे शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित सुमारे 9 लाख कुटुंब थेट लाभार्थी ठरणार आहेत. तसेच, शिक्षामित्र आणि अनुदेशकांच्या मानधनात वाढ करण्यासाठी देखील एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. रुग्णालयात पैसे खर्च करण्याची गरज नाहीसरकारचे म्हणणे आहे की, आता या कर्मचाऱ्यांना कोणतीही आजारपणाची चिंता करण्याची गरज नाही. सामान्य आजार असो की गंभीर आरोग्य समस्या, सर्व उपचार पूर्णतः कॅशलेस पद्धतीने केले जातील. मुख्यमंत्री यांनी हे देखील स्पष्ट केले की, शाळांमधील स्वयंपाकी, शिक्षामित्र आणि अनुदेशक यांनाही या योजनेचा समावेश करण्यात आलेला आहे. या निर्णयाचे स्वागत शिक्षक आणि शिक्षक संघटनांनी केले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, शिक्षकांसाठी आरोग्य खर्च ही एक मोठी चिंता होती, परंतु आता सरकारच्या या पावलामुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सामाजिक सुरक्षा आणि आत्मविश्वास वाढणारया योजनेमुळे शिक्षण क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा तर मिळेलच, पण त्यांची कार्यक्षमता आणि आत्मविश्वास देखील वाढेल. योगी सरकारची ही घोषणा शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या लाखो कुटुंबांसाठी एका मोठ्या भेटवस्तूसारखी आहे.