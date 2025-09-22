Uttar Pradesh : GST तील सुधारणांचा सर्वाधिक लाभ यूपीला होणार ? योगींनी दिवाळी गिफ्टसाठी मोदींचे मानले आभार

Uttar Pradesh to Gain Most from GST Reforms : GST तील सुधारणांमुळे देशातील सामान्य वर्गातील लोकही खूश आहेत. हे आपल्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेले दिवाळीचे गिफ्ट आहे, असे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी म्हटले. नुकत्याच झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. “या निर्णयामुळे महागाईपासून दिलासा मिळेल, व्यापाराला बळ मिळेल आणि नागरिकांचं जीवन अधिक सुलभ होईल. या सुधारणा २२ सप्टेंबरपासून म्हणजेच शारदीय नवरात्रांच्या प्रारंभासोबत लागू होत असून ग्राहक, शेतकरी, व्यापारी आणि सामान्य कुटुंबांना थेट फायदा होईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. .मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे या ऐतिहासिक निर्णयाबद्दल आभार मानले. त्यांनी नमूद केलं की स्वातंत्र्य दिनी पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या कर सुधारणा केवळ २० दिवसांत परिणाम दाखवत आहेत. ३ सप्टेंबर रोजी पार पडलेल्या ५६ व्या जीएसटी परिषदेतील निर्णय आता प्रत्यक्षात लागू होत आहेत. त्यांच्या मते, हे केवळ करसुधारणाच नाही, तर भारताच्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्याच्या व्यापक अभियानाचा एक भाग आहे. .मुख्यमंत्र्यांनी पुढे सांगितलं की, जुलै 2017 मध्ये जीएसटी लागू होण्यापूर्वी ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांवर विविध करांचे जसे की व्हॅट (VAT), विक्रीकर, सेवा कर, उत्पादन शुल्क (excise duty), एन्ट्री टॅक्स आणि मनोरंजन कर याचा मोठा बोजा होता. त्यांनी पुढे सांगितलं, “जीएसटीने हे सर्व कर एकत्र करून ‘वन नेशन, वन टॅक्स’ प्रणाली लागू केली. आता जीएसटीमध्ये आतापर्यंतची सर्वात मोठी सुधारणा राबवण्यात आली आहे. .याआधीची ५%, १२%, १८% आणि २८% अशी चार टप्प्यांची कररचना आता केवळ दोन स्लॅबमध्ये — ५% आणि १८% — सुलभ करण्यात आली आहे. काही निवडक लक्झरी वस्तूंवर ४०% कर पूर्वीप्रमाणे लागू राहणार असला, तरी १२% आणि २८% स्लॅब हटवल्यामुळे सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे, अशी माहितीही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिली. .मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, उत्तर प्रदेशच्या पायाभूत सुविधा आणि पारंपरिक उद्योगांतील प्रगतीवरही प्रकाश टाकला. त्यांनी पुढे सांगितले, "2017 नंतर सात एक्सप्रेसवे बांधण्यात आले असून, आणखी सहा एक्सप्रेसवेचे काम सुरू आहे. 2017 पूर्वी राज्यात एकाही शहरात मेट्रो सेवा नव्हती, पण आता सहा शहरांमध्ये मेट्रो सेवा चालू आहे. विमानतळांचाही मोठा विस्तार झाला आहे, 2017 मध्ये फक्त दोन पूर्णपणे कार्यरत आणि दोन अंशतः कार्यरत विमानतळ होते. तर आज 16 पूर्णपणे कार्यरत विमानतळ आहेत. देशातील सर्वात मोठे विमानतळ गौतम बुद्ध नगर येथे उभारला जात असून, तो यावर्षीच्या अखेरपर्यंत सुरू होणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.