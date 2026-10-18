UP Student Registration: उत्तर प्रदेशात बालवाटिका, अंगणवाडीतील मुलांचा डिजिटल बायोडाटा; १५ दिवसांत नोंदणीचे आदेश

उत्तर प्रदेशातील प्राथमिक व परिषदीय शाळांशी संलग्न बालवाटिका आणि अंगणवाडी केंद्रांमधील मुलांची माहिती आता डिजिटल स्वरूपात नोंदवली जाणार आहे. यासाठी राज्याच्या बेसिक शिक्षण विभागाने U-DISE Plus पोर्टलवर नवीन ‘स्टुडंट मॉड्यूल’ सुरू केले आहे. संबंधित सर्व मुलांची माहिती पुढील १५ दिवसांत अपलोड करून १०० टक्के नोंदणी पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.. U-DISE Plus पोर्टलवर माहितीची नोंदशालेय शिक्षण महासंचालक मोनिका एस. रानी यांनी सर्व जिल्ह्यांच्या बेसिक शिक्षण अधिकाऱ्यांना (BSA) ही मोहीम निर्धारित मुदतीत पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मुलांची वैयक्तिक आणि शैक्षणिक माहिती पोर्टलवर नोंदवताना अचूकतेची काळजी घेण्यावर भर देण्यात आला आहे.या मोहिमेत U-DISE Plus पोर्टलवरील स्टुडंट मॉड्यूलच्या सेक्शन-४ मध्ये माहिती भरण्याचे नियोजन आहे. नोंदवलेल्या तपशीलांची आवश्यक कागदपत्रांशी पडताळणी करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत..दररोज होणार कामाचा आढावानोंदणी प्रक्रियेत विलंब होऊ नये आणि कोणत्याही मुलाची माहिती अपूर्ण राहू नये, यासाठी ब्लॉक स्तरावर दररोज प्रगतीचा आढावा घेतला जाणार आहे. बेसिक शिक्षण अधिकारी, ब्लॉक शिक्षण अधिकारी (BEO) आणि संबंधित शाळांचे मुख्याध्यापक यांच्यात समन्वय ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.याशिवाय, नोंदवलेल्या माहितीची गुणवत्ता तपासण्यावरही विभागाचा भर असेल. चुकीची किंवा अपूर्ण माहिती टाळण्यासाठी आवश्यक पडताळणी करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत..प्राथमिक शिक्षणाच्या नियोजनाला मदतउत्तर प्रदेशचे बेसिक शिक्षण मंत्री संदीप सिंह यांच्या म्हणण्यानुसार, मुलांचा अचूक डिजिटल डेटाबेस उपलब्ध झाल्याने प्राथमिक शिक्षणाचे नियोजन अधिक प्रभावीपणे करता येईल. बालकांच्या शैक्षणिक गरजा समजून घेणे आणि त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध योजना आखणे यामुळे सुलभ होईल.या उपक्रमातून बालवाटिका आणि अंगणवाडी केंद्रांमधील मुलांची माहिती एकाच डिजिटल प्रणालीत उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. निर्धारित मुदतीत नोंदणी पूर्ण करणे आणि माहितीची अचूकता राखणे, हे या मोहिमेतील प्रमुख उद्दिष्ट आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.