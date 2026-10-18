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UP Student Registration: उत्तर प्रदेशात बालवाटिका, अंगणवाडीतील मुलांचा डिजिटल बायोडाटा; १५ दिवसांत नोंदणीचे आदेश

UP Student Registration, U-DISE Plus Portal, Anganwadi Children : उत्तर प्रदेशातील बालवाटिका आणि अंगणवाडी केंद्रांमधील मुलांचा डिजिटल बायोडाटा तयार करण्यासाठी बेसिक शिक्षण विभागाने U-DISE Plus पोर्टलवर नवीन स्टुडंट मॉड्यूल सुरू केले आहे.
Uttar Pradesh Launches Digital Registration of Balvatika and Anganwadi Children Through the U-DISE Plus Portal

Uttar Pradesh Launches Digital Registration of Balvatika and Anganwadi Children Through the U-DISE Plus Portal

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उत्तर प्रदेशातील प्राथमिक व परिषदीय शाळांशी संलग्न बालवाटिका आणि अंगणवाडी केंद्रांमधील मुलांची माहिती आता डिजिटल स्वरूपात नोंदवली जाणार आहे. यासाठी राज्याच्या बेसिक शिक्षण विभागाने U-DISE Plus पोर्टलवर नवीन ‘स्टुडंट मॉड्यूल’ सुरू केले आहे. संबंधित सर्व मुलांची माहिती पुढील १५ दिवसांत अपलोड करून १०० टक्के नोंदणी पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

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