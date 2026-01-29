Yogi Adityanath : जर्जर इमारती पाडणार, नवी शहरे उभारणार! योगी कॅबिनेटच्या निर्णयांनी यूपीमध्ये मोठा बदल

Uttar Pradesh city development : योगी मंत्रिमंडळाने गुरुवारी उत्तर प्रदेशातील शहरांचा कायापालट करण्यासाठी आणि आपत्तीग्रस्तांना हक्काचे छप्पर देण्यासाठी अनेक ऐतिहासिक निर्णयांवर शिक्कामोर्तब केले आहे. यामध्ये मुख्यत्वे 'नागरी पुनर्विकास नीती २०२६' आणि विस्थापित कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचा समावेश आहे.नागरी पुनर्विकास नीती २०२६ (Urban Redevelopment Policy) शहरांमधील जुन्या, मोडकळीस आलेल्या आणि निरुपयोगी मालमत्तांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारने ही नवीन नीती मंजूर केली आहे..जुन्या आणि धोकादायक इमारती पाडून त्या ठिकाणी आधुनिक सोयीसुविधांनी युक्त नवीन इमारती बांधल्या जातील. नवीन इमारतींच्या नकाशा मंजुरीची प्रक्रिया अत्यंत सोपी करण्यात आली आहे, ज्यामुळे नियमांचे पालन करणे सुलभ होईल. यामध्ये सुधारित विकास शुल्क (Development Charges) लागू केले जातील, ज्यामुळे नागरी पायाभूत सुविधांचा विकास करणे शक्य होईल.आपत्तीग्रस्त कुटुंबांचे पुनर्वसन (बहराइच जिल्हा)नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधीत झालेल्या कुटुंबांसाठी सरकारने 'मुख्यमंत्री आवास योजने'चा आधार दिला आहे.परतापूर गावामध्ये नदी ओलांडताना झालेल्या दुर्घटनेत ९ जणांचा मृत्यू झाला होता. या कुटुंबांच्या दुःखात सहभागी होत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी त्यांच्या पुनर्वसनाचा निर्णय घेतला. एकूण १३६ कुटुंबांना राहण्यासाठी घर आणि शेतीसाठी जमिनीचे पट्टे दिले जातील..Premium|Yogi Adityanath : उत्तर प्रदेशात भाजपच्या राजकीय यंत्रणेचा विस्तार; योगींच्या नेतृत्वाखालील रणनीती.९९ हिंदू बंगाली कुटुंबांचे पुनर्वसनबांगलादेशातून विस्थापित झालेले आणि सध्या मेरठमधील तलावाच्या जमिनीवर अवैधपणे राहणाऱ्या ९९ हिंदू बंगाली कुटुंबांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या आदेशानुसार, पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी या कुटुंबांना मेरठमधून हलवून कानपूर देहात जिल्ह्यात वसवले जाईल.५० कुटुंबांना म्हैसया गावात तर ४९ कुटुंबांना ताजपूर तरसोली गावात जागा दिली जाईल. प्रत्येक कुटुंबाला ०.५० एकर जमीन ३० वर्षांच्या भाडेतत्वावर (Lease) दिली जाईल, जी कमाल ९० वर्षांपर्यंत वाढवता येईल..शिक्षण आणि विज्ञानाला चालनाशहरांच्या विकासासोबतच सरकारने शैक्षणिक आणि वैज्ञानिक प्रगतीसाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. बरेली आणि मुरादाबाद या दोन शहरांमध्ये भव्य सायन्स पार्क आणि तारांगण (Planetarium) स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञानाची आवड निर्माण होण्यास मदत होईल.योगी सरकारचे हे निर्णय एका बाजूला शहरांमधील जुन्या पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण करत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला समाजातील शेवटच्या आणि आपत्तीग्रस्त घटकाला सन्मानाने जगण्याची संधी देत आहेत. 'शहरी पुनर्विकास नीती २०२६' मुळे उत्तर प्रदेशातील शहरांचा चेहरामोहरा बदलण्यास मोठी मदत होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.