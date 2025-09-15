Uttar Pradesh

Uttar Pradesh : योगी आदित्यनाथ यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट, २०३० पर्यंत राज्यामध्ये वसवणार AI सिटी

मुख्यमंत्र्यांनी २०३० पर्यंत उत्तर प्रदेशला तंत्रज्ञान केंद्र बनवण्यासाठी रोडमॅप तयार केला आहे.
उत्तर प्रदेश राज्याचा चेहरा-मोहरा बदलण्याचा निर्धार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केला आहे. "२०४७ पर्यंत विकसित उत्तर प्रदेश" हे स्वप्न मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पाहत आहेत. तसेच, राज्याला कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सखोल तंत्रज्ञान आणि डिजिटल नवोपक्रमाचे जागतिक केंद्र बनवण्याचे आहे.

