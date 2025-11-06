Kanya Vivah Yojana : सीएम योगींनी उघडला खजिना; जन्मापासून विवाहापर्यंतचा खर्च सरकार देणार, दोन कोटी मजुरांना मोठा फायदा

UP Government : उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने राज्यातील बांधकाम मजुरांच्या हितासाठी ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. राज्य भवन आणि इतर सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्डामार्फत चालवल्या जाणाऱ्या ‘कन्या विवाह सहायता योजने’च्या आर्थिक मदतीच्या रकमेत मोठी वाढ करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील जवळपास एक कोटी ऐंशी लाखांहून अधिक नोंदणीकृत मजुरांच्या कुटुंबांना मोठा आधार मिळणार आहे..योगी सरकारने ‘कन्या विवाह सहायता योजना’ अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या मदतीच्या रकमेत लक्षणीय वाढ केली आहे. आता सामान्य विवाहासाठी साठ-पाच हजार, आंतरजातीय विवाहासाठी पंचाहत्तर हजार, तर सामूहिक विवाहासाठी पंच्याऐंशी हजार रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. याशिवाय सामूहिक विवाह आयोजनासाठी प्रत्येक जोडप्यास पंधरा हजार रुपयांची अतिरिक्त मदत दिली जाईल. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सांगितले की, श्रमिक कुटुंबे समाजाचा कणा आहेत आणि त्यांच्या मुलींच्या विवाहासाठी आर्थिक मदत करणे हे सरकारचे सामाजिक आणि मानवी कर्तव्य आहे.सामूहिक विवाह कार्यक्रमांची संपूर्ण व्यवस्था श्रम विभाग आणि बोर्डाकडून केली जाईल. यात सुरक्षा, निवास, वाहतूक आणि भोजनाची व्यवस्था सुनिश्चित केली जाईल. ही योजना मजुरांसाठी केवळ उपयुक्तच नाही, तर अत्यंत परवडणारीही आहे. नोंदणीकृत मजुरांना या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी केवळ वीस रुपये एकदाच शुल्क आणि वीस रुपये वार्षिक अंशदान भरावे लागेल..Nashik Crime : नाशिकमध्ये 'एमडी' तस्कराच्या मुसक्या आवळल्या; ६५ हजार रुपयांचे ड्रग्ज जप्त, मुंबई नाका पोलिसांत गुन्हा दाखल..अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन आणि विनामूल्य आहे. श्रमिक www.upbocwboard.in या संकेतस्थळावरून किंवा जनसेवा केंद्रांमार्फत अर्ज करू शकतात. या योजनेशिवाय बोर्डाने मजुरांसाठी अनेक इतर कल्याणकारी योजना सुरू केल्या आहेत, ज्या जन्मापासून शिक्षण आणि निवृत्तीपर्यंत आर्थिक मदत देतात.मुलाच्या जन्मावर वीस हजार, तर मुलीच्या जन्मावर पंचवीस हजार रुपये आणि दोन लाख पन्नास हजार रुपयांची मुदत ठेव दिली जाते. शिक्षणासाठी इयत्ता पहिलीपासून उच्च शिक्षणापर्यंत दोन हजार ते एक लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत मिळते. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी संपूर्ण शुल्क प्रतिपूर्ती केली जाते. गंभीर आजारांवरील उपचारांसाठी खर्चाची परतफेड केली जाते, तर निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत पात्र मजुरांना दरमहा एक हजार रुपयांची मदत मिळते. दिव्यांगत्व किंवा मृत्यूच्या प्रकरणात मजुरांच्या आश्रितांना दोन लाख ते पाच लाख रुपयांपर्यंत मदत दिली जाते..बोर्डाने आतापर्यंत एकूण अठरा लाख चौर्याण्णव हजार सातशे सत्त्याण्णव अर्जांवर सहा हजार तीनशे छत्तीस कोटीहून अधिक रुपयांची रक्कम विविध योजनांअंतर्गत वितरित केली आहे. या निर्णयामुळे उत्तर प्रदेशातील मजूर कुटुंबांना नव्या आशेचा किरण मिळाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.