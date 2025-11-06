देश

Kanya Vivah Yojana : सीएम योगींनी उघडला खजिना; जन्मापासून विवाहापर्यंतचा खर्च सरकार देणार, दोन कोटी मजुरांना मोठा फायदा

UP Government Hikes Marriage Assistance for Labourers : उत्तर प्रदेश सरकारने बांधकाम मजुरांच्या 'कन्या विवाह सहायता योजने'च्या आर्थिक मदतीत मोठी वाढ केली असून, आता सामान्य विवाहासाठी ₹६५,०००, आंतरजातीय विवाहासाठी ₹७५,००० तर सामूहिक विवाहासाठी ₹८५,००० पर्यंत अनुदान मिळणार आहे; ज्यामुळे १.८० कोटींहून अधिक मजुरांना मोठा आधार मिळाला आहे.
UP Government Hikes Marriage Assistance for Labourers

UP Government Hikes Marriage Assistance for Labourers

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

UP Government : उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने राज्यातील बांधकाम मजुरांच्या हितासाठी ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. राज्य भवन आणि इतर सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्डामार्फत चालवल्या जाणाऱ्या ‘कन्या विवाह सहायता योजने’च्या आर्थिक मदतीच्या रकमेत मोठी वाढ करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील जवळपास एक कोटी ऐंशी लाखांहून अधिक नोंदणीकृत मजुरांच्या कुटुंबांना मोठा आधार मिळणार आहे.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
marriage
Yogi Adtiyanath
Yogi government
yogi
schemes

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com