देश

CM Yogi Adityanath: मेरठ कानपूरपासून मथुरा वृंदावनपर्यंत, सीएम योगींनी सांगितला या शहरांचा भव्य 'मास्टर प्लॅन'

Yogi Adityanath Reviews Integrated Urban Development Plans: मेरठ, कानपूर आणि मथुरा-वृंदावनच्या सर्वांगीण विकासासाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी भव्य मास्टर प्लॅनची रूपरेषा स्पष्ट केली. स्थानिक ओळख, इतिहास, संस्कृती आणि आधुनिक सुविधांचा समतोल साधणाऱ्या विकास आराखड्याला प्राधान्य.
CM Yogi Adityanath

CM Yogi Adityanath

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी बुधवारी मेरठ, कानपूर आणि मथुरा-वृंदावन या शहरांच्या सर्वांगीण नागरी विकासाच्या (Urban Development) कृती आराखड्याचा आढावा घेतला. त्यांनी स्पष्ट केले की, या शहरांचा विकास केवळ रस्ते आणि इमारतींच्या बांधकामापुरता मर्यादित नसावा, तर त्यांच्या स्वरूपात स्थानिक ओळख, इतिहास, संस्कृती आणि आधुनिक सुविधांचा समतोल दिसला पाहिजे.

Loading content, please wait...
UP
Development
CM Yogi Adityanath
Trasport
Project
Kanpur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com