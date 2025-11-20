CM Yogi Adityanath: मेरठ कानपूरपासून मथुरा वृंदावनपर्यंत, सीएम योगींनी सांगितला या शहरांचा भव्य 'मास्टर प्लॅन'

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी बुधवारी मेरठ, कानपूर आणि मथुरा-वृंदावन या शहरांच्या सर्वांगीण नागरी विकासाच्या (Urban Development) कृती आराखड्याचा आढावा घेतला. त्यांनी स्पष्ट केले की, या शहरांचा विकास केवळ रस्ते आणि इमारतींच्या बांधकामापुरता मर्यादित नसावा, तर त्यांच्या स्वरूपात स्थानिक ओळख, इतिहास, संस्कृती आणि आधुनिक सुविधांचा समतोल दिसला पाहिजे..त्यांनी सर्व योजना टप्प्याटप्प्याने, वेळेत आणि दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले, जेणेकरून नागरिकांना त्याचा थेट फायदा होईल. मेरठमधील प्रस्तावित 'बिजली बंबा बायपास'ला लखनऊ ग्रीन कॉरिडोरच्या धर्तीवर सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) मॉडेलमध्ये विकसित करण्याची शक्यता तपासण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले..ठाणेकर प्राथमिक सुविधांपासून वंचित.अयोध्या-काशीच्या धर्तीवर होणार विकासव्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झालेल्या या बैठकीत तिन्ही मंडळांच्या आयुक्तांनी आपापले विकास आराखडे सादर केले. अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर आणि प्रयागराजच्या धर्तीवर आता मेरठ, कानपूर आणि मथुरा-वृंदावनसाठीही एकात्मिक विकास मॉडेल (Integrated Development Model) स्वीकारले जात आहे..लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करून या तिन्ही शहरांसाठी एकूण ४७८ प्रकल्पांची रूपरेषा तयार करण्यात आली आहे. मेरठमध्ये १११, कानपूरमध्ये १०९ आणि मथुरा-वृंदावनमध्ये २५८ प्रकल्पांचा विकास प्रस्तावित आहे. या योजना अल्पकालीन, मध्यमकालीन आणि दीर्घकालीन श्रेणींमध्ये विभागल्या गेल्या आहेत..२०२५-२६ मध्ये प्राथमिक कामेपहिल्या टप्प्यात, वर्ष २०२५-२६ मध्ये मेरठमध्ये ११, कानपूरमध्ये १३ आणि मथुरा-वृंदावनमध्ये १४ प्राथमिक प्रकल्पांवर काम सुरू केले जाईल. वाहतूक सुधारणा, चौकांचा पुनर्विकास, मल्टीलेव्हल पार्किंग, हरित क्षेत्रे, रस्त्यांची दुरुस्ती, वीज वाहिन्या भूमिगत करणे, जल व्यवस्थापन आणि पर्यटन सुविधांचे उन्नतीकरण याला यात प्राधान्य देण्यात आले आहे..अर्थव्यवस्था आणि व्यवस्थापनावर भरमुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांनी अभिनवता, उत्तम व्यवस्थापन आणि आर्थिक समायोजन (Financial Synergy) यावर लक्ष केंद्रित करावे, असे सांगितले. त्यांनी रेव्हेन्यू शेअरिंग मॉडेलवर खासगी क्षेत्राचे सहकार्य घेण्याचे आणि शक्य तिथे पीपीपी मॉडेल (PPP Mode) वापरण्याचे निर्देश दिले..तिसऱ्या मुंबईसाठी नवा रेल्वे कॉरिडॉर.सीएम योगी म्हणाले की, या विकासाचा उद्देश असा नागरी ढाचा तयार करणे आहे, जो वाहतूक सुलभ करेल, पादचारी आणि सार्वजनिक वाहतुकीला प्राथमिकता देईल आणि स्थानिक ओळख मजबूत करेल. आवश्यक असल्यास अतिरिक्त निधीही उपलब्ध करून दिला जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.