Uttar Pradesh Government : योगी सरकारचा उद्योजकांना मोठा दिलासा; औद्योगिक गुन्ह्यांसाठी आता थेट 'तुरुंगवास' नाही, केवळ दंड!

उत्तर प्रदेशातील उद्योग आणि व्यापार वाढीला प्रोत्साहन देण्यासाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. सरकारने १० प्रमुख औद्योगिक कायद्यांमधील सुमारे ९९ टक्के फौजदारी (Criminal) तरतुदी (Provisions) आता रद्द केल्या आहेत..या नवीन व्यवस्थेनुसार, लहान नियमांचे उल्लंघन केल्यास थेट शिक्षेची (सजा) तरतूद संपवून, त्याऐवजी केवळ आर्थिक दंड आणि प्रशासकीय कारवाईची व्यवस्था करण्यात आली आहे. याचा मुख्य उद्देश राज्यात व्यापार करणे अधिक सोपे करणे आणि कामगारांचे हित सुरक्षित ठेवणे हा आहे.मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मंगळवारी या बदलांसाठी 'उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार (तरतुदींचे संशोधन) अध्यादेश-२०२५' ला मंत्रिमंडळाच्या बाई सर्क्युलेशनद्वारे (Cabinet by Circulation) मंजुरी दिली आहे..Ahilyanagar Crime: 'दोन गावठी पिस्तुलांसह कांगोणीत एकास अटक'; स्थानिक 'गुन्हे अन्वेषण'ची कारवाई.कायदे बदलले, शिक्षेऐवजी दंडया अध्यादेशानुसार अनेक महत्त्वाच्या कायद्यांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. पूर्वी नियमांच्या छोट्या उल्लंघनांवरही तुरुंगवास (जेल) किंवा शिक्षेची तरतूद होती, ती आता काढून टाकण्यात आली आहे.वृक्ष संरक्षण अधिनियम (Tree Conservation Act): या कायद्यातील सहा महिन्यांच्या तुरुंगवासाची तरतूद आता समाप्त करण्यात आली आहे. त्याऐवजी, पहिल्यांदा नियम मोडल्यास ७५ हजार रुपये आणि दुसऱ्यांदा उल्लंघन केल्यास दोन लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल.इतर कायदे: अबकारी अधिनियम, शिरा अधिनियम, ऊस अधिनियम, नगर निगम अधिनियम, भूजल अधिनियम, प्लास्टिक कचरा अधिनियम, सिनेमा अधिनियम आणि पंचायत अधिनियम यांसारख्या अनेक कायद्यांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत.भूजल अधिनियम (Groundwater Act): याचे उल्लंघन केल्यास पाच लाख रुपयांपासून एक कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे..पारदर्शकता आणि कामगार हितया बदलांमुळे उद्योगांवरील ताण कमी होईल, तसेच कामगारांचे हितही सुरक्षित राहील.कारखान्यांचे परवाने (Factory License) मिळवण्याचा कालावधी वाढवणे आणि दुकाने व आस्थापनांच्या नियमांमध्ये व्यावहारिक बदल करणे आणि महिलांना उद्योगात अधिक संधी उपलब्ध करून देणे यावर योगी सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.तपासणी (Inspection) व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी सेल्फ व्हेरीफीकेशन आणि थर्ड पार्टी ऑडिट प्रणालीचा अवलंब केला जाईल. कामगारांचे वेतन वेळेत न देण्यासारखे नियम मोडल्यास तपासणीनुसार दंडाची व्यवस्था करण्यात आली आहे.या सुधारणांमुळे उत्तर प्रदेशात गुंतवणूक करणे अधिक सोपे होईल आणि राज्याची औद्योगिक गती वाढेल, अशी अपेक्षा आहे.