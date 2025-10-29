देश

Uttar Pradesh Government : योगी सरकारचा उद्योजकांना मोठा दिलासा; औद्योगिक गुन्ह्यांसाठी आता थेट 'तुरुंगवास' नाही, केवळ दंड!

Replacing Imprisonment with Fines to Boost Trade : उत्तर प्रदेश सरकारने उद्योग आणि व्यापार वाढीला चालना देण्यासाठी १० प्रमुख औद्योगिक कायद्यांमधील सुमारे ९९% फौजदारी (Criminal) तरतुदी रद्द करून, लहान नियमांच्या उल्लंघनासाठी केवळ आर्थिक दंड आणि प्रशासकीय कारवाईची तरतूद केली आहे.
UP Decriminalizes 99% of Criminal Provisions in Industrial Laws

UP Decriminalizes 99% of Criminal Provisions in Industrial Laws

सकाळ वृत्तसेवा
उत्तर प्रदेशातील उद्योग आणि व्यापार वाढीला प्रोत्साहन देण्यासाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. सरकारने १० प्रमुख औद्योगिक कायद्यांमधील सुमारे ९९ टक्के फौजदारी (Criminal) तरतुदी (Provisions) आता रद्द केल्या आहेत.

