Chhath Mahaparva 2025: संध्याकाळी गोमती नदीच्या किनाऱ्यावर सीएम योगींची उपस्थिती; भगवान सूर्याला अर्घ्य देऊन केली प्रार्थना

CM Yogi Adityanath: छठ महापर्वाच्या मंगलमय प्रसंगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सोमवारी सायंकाळी गोमती नदीच्या किनारी उपस्थिती लावली आणि भगवान सूर्याला अर्घ्य देऊन सर्व प्रदेशवासियांना शुभेच्छा दिल्या.
