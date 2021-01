म्हातारे, आमदार तुझ्याशी का संपर्क करतील? भाजप नेत्याचे महिला काँग्रेस नेत्याबद्दल अपशब्द

डेहराडून- राजकारणात अनेक मोठे नेते बोलण्याच्या नादात मर्यादा गमावून बसतात. वारंवार अशा वक्तव्यांमुळे नवे वाद निर्माण झाले आणि होतातही. यामध्ये सर्वच पक्षांच्या नेत्यांचा समावेश आहे. उत्तराखंडमध्ये भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षांनी काँग्रेसच्या महिला नेत्यांबद्दल बोलताना मर्यादा ओलांडली आणि नवा वाद सुरु झाला आहे. काँग्रेसच्या नेत्यांनी आता माफीची मागणी केली आहे. नैनिताल येथे आयोजित एका कार्यक्रमात भाजप प्रदेशाध्यक्ष बन्सीधर भगत यांनी काँग्रेसच्या विरोधी पक्षनेत्या इंदिरा हृदयेश यांच्याबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य केले आहे. त्यांचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. व्हिडिओत भगत हे इंदिरा हृदयेश यांना 'म्हातारी' असे म्हणताना दिसतात. 'एएनआय'ने आपल्या टि्वटर हँडलवर हा व्हिडिओ शेअर केला आहे.

भगत म्हणाले की, अनेक आमदार त्यांच्या संपर्कात आहेत, असे आमच्या विरोधी पक्षनेत्या म्हणतात. अगं, म्हातारे ते तुझ्याशी का संपर्क साधतील ?. त्यानंतर सभागृहात टाळ्यांचा कडकडाट झाला. या कार्यक्रमात अनेक महिलाही सहभागी झाल्या होत्या. भाजप प्रदेशाध्यक्षांच्या वक्तव्यानंतर अनेक जण अस्वस्थ झाल्याचे दिसले.

#WATCH | Our Leader of Opposition said - 'several MLAs are in touch with me'. Arre budhiya, tujhse kyun sampark karenge (Why will they contact an old lady?): Uttarakhand BJP chief Bansidhar Bhagat (05.01)

Congress leader Indira Hridayesh is Leader of Opposition in state Assembly pic.twitter.com/2QXZxCY8dK

— ANI (@ANI) January 6, 2021