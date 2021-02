Uttarakhand : एका आठवड्यानंतर तपोवन बोगद्यात सापडले दोन मृतदेह; 33 जणांचा शोध जारी

चमोली : उत्तराखंडमधील चमोलीमध्ये हिमकडा तुटण्यामुळे महापूर आला होता. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. वित्तहानीसह मोठ्या प्रमाणावर जिवीत हानी झाल्याचीही शक्यता आहे. बेपत्ता झालेल्या लोकांचा शोध सुरु आहे. बचावरकार्यात अनेक अडचणी येत आहेत. मात्र, तरीही उत्तराखंड पोलिस, SDRF आणि NDRF चे जवान बचावकार्यात सामील आहेत. Search and rescue operations at Tapovan in Chamoli have been intensified following the recovery of two bodies from a tunnel today: Chamoli District Magistrate Swati Bhadoria — ANI (@ANI) February 14, 2021 उत्तराखंडमधील चमोलीतील दुर्घटनेच्या एका आठवड्यानंतर आता तपोवन जलविद्युत प्रकल्पाच्या बोगद्यातून दोन मृतदेह मिळाले आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पहिला मृतदेह सकाळी जवळपास पाच वाजता मिळाला. यानंतर थोडं आणखी खोदल्यानंतर दुसरा मृतदेह देखील प्राप्त झाला. मात्र, अद्यापही 33 बेपत्ता लोकांचा शोध सुरु आहे. हेही वाचा - तपोवन येथील ऊर्जा प्रकल्पाच्या बोगद्यातील ड्रिलिंगमध्ये यंत्रणेस यश या बोगद्यात काही लोक अडकल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, या बोगद्यात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कचरा साठला आहे की जेसीबीच्या द्वारे युद्धपातळीवर काम करुनही बचावकार्यात बऱ्याच अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. आतापर्यंत या दुर्घटनेत 164 लोक बेपत्ता आहेत. अद्याप रैणी आणि तपोवन भागातून 38 आणि बोगद्यातून दोन मृतदेह सापडले आहेत.



