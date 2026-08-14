Chamoli Tunnel Collapse: अचानक स्फोटाचा आवाज, काही क्षणांत टनल बनली ‘मृत्यूचा सापळा’; 7 जणांचा मृत्यू, वाचलेल्यांनी सांगितला थरार

चमोली : उत्तराखंडमधील चमोली जिल्ह्यातील पीपलकोटी येथे अलकनंदा नदीवर सुरू असलेल्या टीएचडीसीच्या विष्णुगाड-पीपलकोटी जलविद्युत प्रकल्पाच्या बोगद्यात गुरुवारी संध्याकाळी मोठी दुर्घटना घडली. भूस्खलन आणि पाण्याच्या अचानक झालेल्या प्रवाहामुळे बोगद्यात काम करणारे 22 मजूर अडकले. एसडीआरएफच्या माहितीनुसार, या दुर्घटनेत सात मजुरांचा मृत्यू झाला असून 14 जखमी मजुरांना उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालय, गोपेश्वर येथे दाखल करण्यात आले आहे. तीन मजूर अद्याप बेपत्ता आहेत..अचानक आलेल्या पाण्याने उडाली धावपळदुर्घटनेच्या वेळी बोगद्यात काम करणाऱ्या मजुरांना परिस्थिती सावरण्याची संधीही मिळाली नाही. सुरुवातीला बोगद्यात स्फोटासारखा मोठा आवाज झाला आणि त्यानंतर वेगाने पाणी आत शिरले. काही क्षणांतच पाण्याचा प्रवाह वाढल्याने अनेक मजूर बुडू लागले, तर काही जण मलब्याखाली सापडले.प्राथमिक माहितीनुसार, बोगद्याच्या आत असलेला मोठा सैल भाग अचानक कोसळला. त्याचवेळी वरच्या भागात साचलेले पाणी मोठ्या प्रमाणात बोगद्यात शिरले. पाणी आणि मलब्याचा अचानक आलेला हा प्रवाह इतका वेगवान होता की मजुरांना सुरक्षित ठिकाणी जाण्यासाठी आवश्यक वेळ मिळाला नाही..जखमी मजुरांच्या डोळ्यांसमोर अजूनही तो प्रसंगदुर्घटनेनंतर जिल्हा रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या मजुरांच्या चेहऱ्यावर भीती स्पष्टपणे दिसत आहे. काही जणांना अजूनही त्या स्फोटासारख्या आवाजाची आठवण होत आहे, तर काही जण अचानक आलेल्या पाण्याच्या प्रचंड प्रवाहाची आठवण सांगताना घाबरून जात आहेत. काही जखमींच्या शरीराला गंभीर दुखापती झाल्या असून एका मजुराचा जबडा पूर्णपणे तुटला आहे, तर काहींच्या पायांना दुखापत झाली आहे..‘देवाच्या कृपेने वाचलो’पंजाबमधील तरणतारण जिल्ह्यातील 47 वर्षीय सबीर सिंह हे जखमी अवस्थेत जिल्हा रुग्णालयात दाखल आहेत. या दुर्घटनेत त्यांचा जबडा तुटला आहे. त्यांनी सांगितले की, बोगदा अचानक कोसळला आणि त्यानंतर पाण्याचा वेगवान प्रवाह आत आला. बोगद्यातील काही मजूर एका बाजूला तर काही दुसऱ्या बाजूला फेकले गेले. या भीषण दुर्घटनेत आपण केवळ देवाच्या कृपेने वाचल्याचे त्यांनी सांगितले..Rahul Gandhi: ‘मोदी-शहांना आम्ही वेडे करून सोडू’; राहुल गांधींचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल, आरएसएसचे कॉर्पोरेटायझेशन झाले...‘पाहता पाहता सगळे बुडू लागले’छत्तीसगडमधील कोंडागाव जिल्ह्यातील 20 वर्षीय सुनील दीवान यांच्यावरही जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. दुर्घटनेची माहिती देताना त्यांच्या आवाजातून भीती जाणवत होती. घटनेच्या वेळी मजूर प्रकल्पाच्या पीपलकोटी बाजूच्या भागात काम करत होते. अचानक परिस्थिती बदलली आणि काही क्षणांतच सर्व मजूर पाण्यात बुडू लागल्याचे त्यांनी सांगितले..स्फोटासारखा आवाज आणि मलब्याचा तडाखाझारखंडमधील विनोद रुआना यांनी सांगितले की, बोगद्यात अचानक स्फोटासारखा आवाज झाला आणि त्यानंतर वेगाने पाणी आत आले. त्यानंतर काही वेळातच दुर्घटना घडली. झारखंडमधील दीना बगैरा यांच्या दोन्ही पायांना या दुर्घटनेत दुखापत झाली आहे. घटनेच्या वेळी स्फोटासारखा आवाज ऐकू आल्याचे त्यांनी सांगितले. हिमाचल प्रदेशातील जखमी तिलक राज यांनी बोगद्यातील 1,800 मीटरच्या ठिकाणी पाण्याचा प्रवाह आला आणि त्याचवेळी दुर्घटना घडल्याचे सांगितले.सात महिन्यांपूर्वीही याच बोगद्यात दुर्घटनापीपलकोटीतील याच टीएचडीसी प्रकल्पाच्या बोगद्यात 30 डिसेंबर 2025 रोजीही मोठी दुर्घटना घडली होती. शिफ्ट बदलण्याच्या वेळी मजूर आणि कर्मचाऱ्यांना घेऊन जाणाऱ्या लोको ट्रेनची सामान वाहून नेणाऱ्या दुसऱ्या लोको ट्रेनशी धडक झाली होती. त्या वेळी ट्रेनमध्ये सुमारे 110 जण होते आणि या दुर्घटनेत 88 कामगार जखमी झाले होते..Pune Accident : कात्रज चौकात PMPML बसचे ब्रेक फेल, चालकाचे नियंत्रण सुटले; ४ ते ५ वाहनांना धडक....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.