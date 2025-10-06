Indian Soldier : आत चल, आत चल म्हणत जवानानं खोलीत नेलं, १३ वर्षीय मुलीचा विनयभंग; आईनं लाइव्ह व्हिडिओ करत सांगितली आपबिती

चमोलीतील थरली येथे लष्करी जवानाने अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग केला.मुलीच्या आईने सोशल मीडियावर लाईव्ह व्हिडिओ करत घटना उघड केली.पोलिसांनी आरोपी जवानाला अटक करून तपास सुरू केला आहे..Chamoli Incident : उत्तराखंडमधील चमोली येथे एका लष्करी जवानावर मुलीचा विनयभंग केल्याचा आरोप आहे. पीडितेच्या आईने सोशल मीडियावर या घटनेचा लाईव्ह व्हिडिओ केल्यामुळे ही घटना उघडकीस आली. पीडितेच्या कुटुंबाच्या तक्रारीवरून आरोपी सैनिकाविरुद्ध गुन्हा दाखल (Police Filed FIR) करण्यात आला आहे. पोलिसांनी त्याला अटकही (Uttarakhand Soldier Arrested) केली आहे..ही घटना चमोली जिल्ह्यातील थरली येथे घडली. लष्कराच्या सीएसडी कॅन्टीनमध्ये तैनात असलेल्या सैनिकाने एका अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग केला. पीडितेच्या आईच्या म्हणण्यानुसार, रविवारी संध्याकाळी तिची अल्पवयीन मुलगी तिच्या पाळीव कुत्र्याला फिरवण्यासाठी बाहेर गेली होती..Bhiwandi Crime : संतापजनक! पोलिसांच्या तावडीतून सुटून सात वर्षीय चिमुरडीवर अत्याचार; हत्येनंतर प्लास्टिकच्या गोणीत ठेवला मृतदेह.दरम्यान, आरोपी सैनिकाने कुलूपबंद कॅन्टीन उघडले, मुलीला आत बोलावले आणि तिचा विनयभंग केला. घाबरलेली मुलगी घरी परतली आणि तिच्या आईला घडलेला सगळा प्रकार सांगितला. कुटुंबाने तात्काळ थरली एसडीएम आणि स्थानिक पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली..स्टेशन प्रभारी पंकज कुमार यांनी सांगितले की, आरोपी सैनिकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्याला अटक करण्यात आली आहे. या घटनेमुळे परिसरात संताप व्यक्त होत आहे..FAQsप्र.१: ही घटना कुठे घडली?उत्तर : ही घटना उत्तराखंडमधील चमोली जिल्ह्यातील थरली येथे घडली.प्र.२: आरोपी कोण आहे?उत्तर : आरोपी हा लष्कराच्या सीएसडी कॅन्टीनमध्ये कार्यरत असलेला जवान आहे.प्र.३: पोलिसांनी कोणती कारवाई केली?उत्तर : आरोपी जवानाविरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्याला अटक करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.