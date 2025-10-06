देश

Indian Soldier : आत चल, आत चल म्हणत जवानानं खोलीत नेलं, १३ वर्षीय मुलीचा विनयभंग; आईनं लाइव्ह व्हिडिओ करत सांगितली आपबिती

Tharali Case Soldier Arrested : चमोली जिल्ह्यात लष्करी जवानाने १३ वर्षीय मुलीचा विनयभंग केल्याची घटना समोर आली असून, आईने सोशल मीडियावर केलेल्या लाईव्ह व्हिडिओमुळे संपूर्ण प्रकार उघड झाला.
esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on
Summary

  1. चमोलीतील थरली येथे लष्करी जवानाने अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग केला.

  2. मुलीच्या आईने सोशल मीडियावर लाईव्ह व्हिडिओ करत घटना उघड केली.

  3. पोलिसांनी आरोपी जवानाला अटक करून तपास सुरू केला आहे.

Chamoli Incident : उत्तराखंडमधील चमोली येथे एका लष्करी जवानावर मुलीचा विनयभंग केल्याचा आरोप आहे. पीडितेच्या आईने सोशल मीडियावर या घटनेचा लाईव्ह व्हिडिओ केल्यामुळे ही घटना उघडकीस आली. पीडितेच्या कुटुंबाच्या तक्रारीवरून आरोपी सैनिकाविरुद्ध गुन्हा दाखल (Police Filed FIR) करण्यात आला आहे. पोलिसांनी त्याला अटकही (Uttarakhand Soldier Arrested) केली आहे.

Uttarakhand
indian army
police case
Army jawan

