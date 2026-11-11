Char Dham Yatra : को-पायलटच्या अनिवार्यतेवरून वाद; चारधाममधील चार्टर्ड हेलिकॉप्टर सेवा यंदाच्या हंगामासाठी बंद

उत्तराखंड : उत्तराखंडमधील चारधाम यात्रेच्या अंतिम टप्प्यात चार्टर्ड हेलिकॉप्टर सेवा बंद करण्यात आली आहे. हेलिकॉप्टरमध्ये को-पायलट असणे अनिवार्य करण्याच्या नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाच्या (DGCA) निर्णयावरून नियामक आणि हेलिकॉप्टर ऑपरेटर्स यांच्यात मतभेद निर्माण झाले आहेत. या वादावर झालेल्या बैठकीत तोडगा न निघाल्याने यंदाच्या यात्रेतील उर्वरित काळासाठी चार्टर्ड उड्डाणे बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे ही सेवा आता पुढील वर्षीच्या चारधाम यात्रेतच पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता आहे.चमोली जिल्ह्यात झालेल्या हेलिकॉप्टर दुर्घटनेनंतर प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने डीजीसीएने चार्टर्ड उड्डाणांसाठी को-पायलट अनिवार्य केला होता. मात्र, ऑपरेटर कंपन्यांनी या निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे. नवीन नियमांनुसार उड्डाणे करण्यास कंपन्यांनी नकार दिल्याने सेवा बंद झाली आहे..को-पायलटच्या नियमावरून मतभेदचमोली जिल्ह्यातील ज्योर्तिमठ परिसरात चांई गाव आणि लामबगडदरम्यान हेलिकॉप्टरला अपघात झाला होता. या दुर्घटनेनंतर डीजीसीएने चारधाम यात्रेतील चार्टर्ड हेलिकॉप्टर उड्डाणांसाठी मुख्य वैमानिकासोबत को-पायलट असणे बंधनकारक केले.या निर्णयावर हेलिकॉप्टर ऑपरेटर कंपन्यांनी आक्षेप घेतला. नव्या अटींनुसार सेवा चालवण्यास नकार देत कंपन्यांनी चार्टर्ड उड्डाणे थांबवली. यावर तोडगा काढण्यासाठी डीजीसीए, उत्तराखंड नागरी उड्डयन विकास प्राधिकरण (UCADA) आणि ऑपरेटर कंपन्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली. मात्र, या बैठकीत सहमती होऊ शकली नाही.यंदाच्या हंगामात सेवा सुरू होण्याची शक्यता कमीचारधाम मंदिरांचे दरवाजे बंद होण्यासाठी आता काही दिवसच शिल्लक आहेत. त्यामुळे उर्वरित हंगामात चार्टर्ड हेलिकॉप्टर सेवा पुन्हा सुरू करण्याऐवजी पुढील वर्षाच्या यात्रेत ती सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.यूकाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतीक जैन यांनी प्रवाशांची सुरक्षा ही सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे स्पष्ट केले. डीजीसीएकडून जारी करण्यात येणाऱ्या सुरक्षा नियमांचे पालन करूनच हेलिकॉप्टर उड्डाणांना परवानगी दिली जाईल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली..अपघाताच्या तपासातही अडथळादरम्यान, चमोली जिल्ह्यातील हेलिकॉप्टर दुर्घटनेच्या कारणांचा शोध घेण्यासाठी विमान अपघात तपास ब्युरो (AAIB) आणि डीजीसीएचे संयुक्त पथक घटनास्थळी जाण्यासाठी रवाना झाले होते. मात्र, अपघाताचे ठिकाण दुर्गम आणि उंच पहाडी भागात असल्याने पथकाला अडचणींचा सामना करावा लागला.खडतर आणि निसरड्या पर्वतीय मार्गामुळे आवश्यक साहित्य घेऊन घटनास्थळी पोहोचणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे तपास पथकाला मार्गातूनच माघारी फिरावे लागले. अपघाताच्या कारणांचा शोध घेण्यासाठी घटनास्थळी पोहोचणे हे तपास यंत्रणांसमोरचे आव्हान ठरले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.