Uttarakhand Rain: उत्तराखंडमध्ये निसर्गाचा पुन्हा प्रकोप; पाच जणांचा मृत्यू, भूस्खलनामुळे तीस ते चाळीस कुटुंब ढिगाऱ्याखाली

डेहराडून : उत्तराखंडमध्ये पुन्हा एकदा निसर्गाचा प्रकोप पाहावयास मिळाला आहे. राज्यातील विविध जिल्ह्यांत मुसळधार पाऊस आणि ढगफुटीच्या घटनांमुळे गेल्या २४ तासांत पाच जणांचा मृत्यू झाला असून तीन जण बेपत्ता झाले आहेत. भूस्खलनामुळे तब्बल तीस ते चाळीस कुटुंब ढिगाऱ्याखाली दबले गेले आणि घरांची पडझडही झाली आहे. चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी आणि बागेश्वर जिल्ह्यांत हाहाकार माजला आहे. .उत्तराखंडमध्ये निसर्गाने पुन्हा एकदा रौद्र रुप धारण केले आहे.बागेश्वर जिल्ह्यातील कपकोट भागातील पौसारी ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत काल रात्रभर पाऊस पडल्याने सहा ते sसात घरांची हानी झाली. त्यामुळे दोन जणांचा मृत्यू झाला असून अन्य तीन जण बेपत्ता झाले. यातील दोन मृतदेह हाती लागले असून तिघे बेपत्ताच आहेत. शिवाय चमोली जिल्ह्यातील मोपाटा गावात भूस्खलनामुळे एक घर आणि गोशाळा दबली गेली..या दुर्घटनेत जोडपे मृत्युमुखी पडले आणि एक जण जखमी झाला आहे. अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, रुद्रप्रयाग जिल्ह्यातील बसुकेदार भागात सतत पाऊस पडत असल्याने भूस्खलनाच्या घटना घडल्या आणि त्यामुळे सहा ते सात गावांचे मोठे नुकसान झाले आहे. रुद्रप्रयाग जिल्ह्यातील तलजामन गावात तीस ते चाळीस कुटुंब ढिगाऱ्याखाली आणि पुराच्या पाण्याखाली अडकल्याची माहिती मिळाली आहे. रुद्रप्रयाग जिल्ह्यातील जखोली येथे पावसामुळे घर कोसळल्याने एका महिलेचा मृत्यू झाला आहे..चेनागड भागात चार स्थानिक नागरिक आणि तेवढ्याच संख्येने नेपाळी नागरिक अडकल्याची माहिती प्रशासनाला मिळाली आहे. सात ते आठ ठिकाणी रस्ते ढासळले असून बचाव पथकांना घटनास्थळी पोचण्यात अडचणी येत आहेत. याच भागातील स्यूर नावाच्या गावात एका घराची पडझड झाली. पावसामुळे पाणी रस्त्यावरून वाहत असताना एक मोटार वाहून गेली. बडेथ, बगद्वार आणि तलजमानी गावाच्या दोन्ही बाजूंच्या दरीत पाणी भरले आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी सोशल मीडिया 'एक्स'वर रुद्रप्रयाग जिल्ह्यातील बडेथ डुंगर आणि चमोली जिल्ह्यातील देवाल भागात ढगफुटीमुळे काही कुटुंब ढिगाऱ्याखाली अडकल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. स्थानिक पातळीवर बचाव आणि मदतकार्य जोरात सुरू आहे. बचाव कार्य वेगात राबविण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत..बुढा केदार भागात प्रचंड नुकसानएनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ आणि राज्य पोलिसांची पथके पूरग्रस्त भागात रवाना झाले आहेत. सतत पडणारा पाऊस आणि ढगफुटीमुळे टिहरी जिल्ह्यातील बुढा केदार भागात प्रचंड हानी झाली आहे. जनावरांसाठी उभारलेले शेड आणि मंदिरही ढिगाऱ्यात सापडले आहेत. अलकनंदा आणि त्याच्या उपनद्या तसेच मंदाकिनी नदीची पातळी वाढत आहे. नदीकाठावर राहणाऱ्या लोकांना सजग केले असून चमोली-नंदप्रयाग, कमेडा, भनेरपाणी, पागलनाला, जिलासू, गुलाबकोटी, चटवापीपल येथे अनेक ठिकाणी माती वाहून आल्याने बद्रीनाथ महामार्ग बंद पडला आहे..रेड ॲलर्ट जारीहवामान खात्याने पुढील चोवीस तासात उत्तराखंडच्या बागेश्वर, चमोली, डेहराडून आणि रुद्रप्रयाग जिल्ह्यात मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा रेड ॲलर्ट जारी केला आहे. यादरम्यान चंपावत, हरिद्वार,पिठोरागड, उधमसिंह नगर, उत्तरकाशी जिल्ह्यातही मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा ऑरेंज ॲलर्ट जारी केला आहे..अन्य राज्यातील स्थितीओडिशामुसळधार पावसामुळे उत्तर ओडिशातील महत्त्वाच्या नद्यांची पाणी पातळी वाढली आहे. त्यामुळे बालासोर, भद्रक, जाजपूर जिल्ह्यातील सुमारे शंभर गावे सलग पाचव्या दिवशीही पाण्याखाली गेले आहेत.पंजाबपंजाबमधील अनेक जिल्ह्यात पूरजन्य स्थिती असून सतलज, बियास, रावी नदीची पातळी वाढल्याने नदीकाठची शेती आणि गावे पाण्याखाली गेले आहेत. दरम्यान, पूरग्रस्त भागातील नागरिकांसाठी मदतीचा ओघ सुरू असताना पंजाबच्या विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते प्रताप सिंग बाजवा यांनी कॉंग्रेसचे आमदार एक महिन्याचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीला देणार असल्याचे जाहीर केले..Himachal Flood: जोर ओसरूनही जनजीवन विस्कळित; हिमाचलमध्ये रावी नदीला अचानक पूर, वाराणसीत गंगाआरतीला अडथळा.उत्तर प्रदेशगंगा आणि वरुणा नदीची पातळी वाढत असल्याने वाराणसीत पुन्हा एकदा पूर आला आहे. काठावरील सखल भागात पाणी शिरल्याने दैनंदिन जीवन विस्कळीत झाले आहे. वाराणसी घाट पाण्याखाली गेल्याने लगतच्या घरांच्या छतावर अंत्यविधी करण्यात येत आहे.झारखंडझारखंड राज्यातील मयुराक्षी नदीत चार अल्पवयीन मुलांचा बुडून मृत्यू झाला. ही घटना डुमका जिल्ह्यातील जामा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत बापूपूर काठावर घटना घडली.पश्चिम बंगालभारतीय हवामान खात्याने पश्चिम बंगालमधील काही ठिकाणी मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. त्यामुळे सखल भागात पाणी साचण्याची शक्यता आहे..