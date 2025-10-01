देश

Uttarakhand : मुख्यमंत्री धामींनी डॉ.भीमराव आंबेडकर समाजकल्याण बहुउद्देशीय शिबिर रथाला दाखवला हिरवा झेंडा

हा रथ १२५ दिवसांपर्यंत राज्यातील विविध ग्रामीण भागांमध्ये फिरणार असून सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ पोहोचविणार आहे.
Uttarakhand

Uttarakhand

सकाळ डिजिटल टीम
Uttrakhand :  

 उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री समाजातील सर्व घटकासाठी कार्यतत्पर आहेत. मुख्यमंत्री धामी यांनी सोमवारी मुख्यमंत्री कॅम्प कार्यालयातून डॉ. भीमराव आंबेडकर समाजकल्याण बहुउद्देशीय शिबिर रथाला हिरवा झेंडा दाखवून रवाना केले. हा रथ राज्यभर फिरून लोकांना सरकारी योजनांबाबत जनजागृती करणार आहे.

uttrakhand
Pushkar Singh Dhami

