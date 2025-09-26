Uttrakhand : उत्तराखंडमध्ये नकल माफियांचा कायमचा बंदोबस्त करण्यासाठी नवा कायदा लागू, CM धामी यांचा अल्टिमेटम

Uttarakhand CM Dhami’s Ultimatum to End Copying Mafia : उत्तराखंडमध्ये धामी सरकारने विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी नकल माफियांविरोधात कंबर कसली आहे. धामी सरकारने सांगितले आहे की, राज्यात नकल माफियांची कंबर मोडण्याचे काम सुरू आहे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी उत्तराखंडमध्ये नकल माफियांना कायमचं संपवण्याचा इशारा दिला आहे. स्पर्धा परीक्षांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी कठोर पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी म्हणाले की, राज्यात कठोर नकलविरोधी कायदा लागू करण्यात आलेला आहे. तरीदेखील कोचिंग माफिया आणि नकल माफिया एकत्र येऊन "नकल जिहाद" छेडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, सरकार हे नकल जिहादी कोणत्याही परिस्थितीत जमीनदोस्त करणारच आहे, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. .नकल माफिया म्हणजे काय?नकल माफिया म्हणजे परीक्षेमध्ये होणारी फसवणूक आणि गैरप्रकार पसरवणारा एक संघटित गट होय, जो पैशांच्या बदल्यात विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रिका पुरवणे, कॉपी करण्यास मदत करणे किंवा चुकीच्या मार्गाने निकाल मिळवून देण्यासारखी कामे करतो. .मुख्यमंत्र्यांची खुलेआम चेतावणीमुख्यमंत्री धामी यांनी बुधवारी भाजप पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने नकल माफियांना लगाम घालण्यासाठी देशातील सर्वोत्कृष्ट नकलविरोधी कायदा लागू केला आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर १०० हून अधिक नकल माफियांना तुरुंगात पाठवण्यात आले आहे.सरकारच्या प्रयत्नांमुळे मागील चार वर्षांमध्ये पारदर्शकतेने २५,००० हून अधिक तरुणांना शासकीय नोकऱ्या मिळाल्या आहेत. आज तरुण आपल्या मेहनतीच्या आणि प्रतिभेच्या जोरावर अनेक स्पर्धा परीक्षा पास करत आहेत. .'तरुणांची प्रगती काहींना आवडत नाही'मुख्यमंत्री धामी म्हणाले की, काही लोकांना तरुणांची ही प्रगती रुचत नाही. त्यामुळे असे काही खोडसाळ घटक संघटितपणे तरुणांच्या भविष्यावर घाला घालण्याचा प्रयत्न करत आहेत.सरकारच्या कठोरतेमुळे हैराण झालेले नकल आणि कोचिंग माफिया एकत्र येऊन देवभूमीत "नकल जिहाद" छेडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यामागे हेतू असा आहे की, चौकशी पूर्ण होण्याच्या आधीच राज्यात अराजकता निर्माण करावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.