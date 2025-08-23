Uttarakhand : मुख्यमंत्र्यांच्या हातचा चहा पिऊन भराडीसैंणमधील लोक झाले तृप्त, CM धामींनी मॉर्निंग वॉकवेळी साधला जनतेशी संवाद

Uttarakhand CM Dhami Morning Walk : उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हे जनतेचे लाडके मुख्यमंत्री आहेत. कारण, ते जनतेमध्ये जाऊन त्यांचे प्रश्न जाणून घेतात. आता हेच घ्या ना, भराडीसैंणमधील लोकांसाठी मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:च्या हातांनी चहा बनवून दिला. तसेच, स्वत:ही चहाचा आस्वाद घेत जनतेशी संवाद साधला. .मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सकाळी-सकाळी भराडीसैंणमध्ये केवळ चहाचा आस्वाद घेताना दिसले नाहीत, तर चहा तयार करतानाही दिसून आले. मुख्यमंत्री धामी विधीमंडळ अधिवेशनासाठी येथे आले होते. गुरुवारी सकाळी मुख्यमंत्री धामी मॉर्निंग वॉकसाठी बाहेर पडले आणि चंद्रसिंह नेगी यांच्या टपरीवर चहा बनवून त्याचा आस्वाद घेतला. या दरम्यान उपस्थित स्थानिक नागरिकांची कुशलता जाणून घेतली आणि त्यांच्याशी संवाद साधत शासनाच्या विकासात्मक व लोककल्याणकारी योजनांबाबतचा अभिप्रायही घेतला. .मुख्यमंत्री म्हणाले की, अधिवेशन संपल्यानंतर भराडीसैंणमध्ये थोडा वेळ थांबून स्थानिक जीवनाशी जोडले जाणे ही माझ्यासाठी एक विशेष गोष्ट आहे. गैरसैंण ही केवळ आपली उन्हाळी राजधानी नसून, एक सुंदर व शक्यता भरलेले पर्यटनस्थळ देखील आहे. येथील मनमोहक खोरं, शुद्ध पर्वतीय हवा आणि शांत वातावरणात एक वेगळीच ऊर्जा अनुभवायला मिळते. सकाळच्या फेरफटक्यादरम्यान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी स्थानिक चहाच्या टपरीवर चहाचा आनंद घेतला. मुख्यमंत्री धामी म्हणाले की, येथील निसर्गरम्य खोरं, स्वच्छ पर्वतीय हवा आणि शांत वातावरण ऊर्जा व समाधान यांचा अनुभव देतात. .देशातील सर्वात उंच, ५४१० फूट उंचीवर वसलेली ही विधानसभा, डोंगराच्या स्वप्नांची उन्हाळी राजधानी आहे. वर्ष २०१४ मध्ये पहिल्यांदाच गैरसैंणमध्ये तंबूत विधीमंडळ अधिवेशन पार पडले होते आणि भराडीसैंणमध्ये विधानसभा भवनाचा शिलान्यास पशुपालन विभागाच्या ४७ एकर जमिनीवर करण्यात आला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.