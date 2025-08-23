देश

Uttarakhand : मुख्यमंत्र्यांच्या हातचा चहा पिऊन भराडीसैंणमधील लोक झाले तृप्त, CM धामींनी मॉर्निंग वॉकवेळी साधला जनतेशी संवाद

गुरुवारी सकाळी मुख्यमंत्री धामी मॉर्निंग वॉकसाठी बाहेर पडले आणि चंद्रसिंह नेगी यांच्या टपरीवर चहा बनवून त्याचा आस्वाद घेतला.
Uttarakhand CM Dhami Morning Walk :  

उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हे जनतेचे लाडके मुख्यमंत्री आहेत. कारण, ते जनतेमध्ये जाऊन त्यांचे प्रश्न जाणून घेतात. आता हेच घ्या ना, भराडीसैंणमधील लोकांसाठी मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:च्या हातांनी चहा बनवून दिला. तसेच, स्वत:ही चहाचा आस्वाद घेत जनतेशी संवाद साधला.

Chief Minister Uttarakhand

