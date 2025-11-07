देश

Pushkar Singh Dhami : संत समुदायाने मुख्यमंत्री धामींना दिला आशीर्वाद; म्हणाले, 'देवभूमीचे धर्म-संरक्षक'!

Uttarakhand Saints Blessing: उत्तराखंडच्या रौप्य महोत्सवी वर्षाच्या निमित्ताने बुधवारी मुख्यमंत्री निवासस्थान आध्यात्मिक ऊर्जा आणि सांस्कृतिक सौहार्दाचे केंद्र बनले होते. देशभरातील प्रमुख संत आणि धर्माचार्य यांनी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांची भेट घेतली.
