Pushkar Singh Dhami : संत समुदायाने मुख्यमंत्री धामींना दिला आशीर्वाद; म्हणाले, 'देवभूमीचे धर्म-संरक्षक'!

उत्तराखंडच्या रौप्य महोत्सवी वर्षाच्या निमित्ताने बुधवारी मुख्यमंत्री निवासस्थान आध्यात्मिक ऊर्जा आणि सांस्कृतिक सौहार्दाचे केंद्र बनले होते. देशभरातील प्रमुख संत आणि धर्माचार्य यांनी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी राज्याची प्रगती, सांस्कृतिक जतन आणि आध्यात्मिक समृद्धीसाठी धामी सरकारने केलेल्या प्रयत्नांचे भरभरून कौतुक केले..मुख्यमंत्री ठरले 'देवभूमीचे धर्म-संरक्षक'संत समाजाने राज्यासाठी सकारात्मक बदल घडवणारे, सांस्कृतिक वारसा जतन करणारे आणि धार्मिक-सांस्कृतिक मानके अधिक मजबूत करणारे निर्णय घेतल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांवर आशीर्वादाचा वर्षाव केला. संतांनी मुख्यमंत्री धामी यांना "देवभूमीचे धर्म-संरक्षक" म्हणून गौरवले..Uttrakhand : CM धामींनी पशुपतिनाथ मंदिरात घेतले दर्शन, देवभूमितील आध्यात्मिक परंपरा हीच सरकारची खरी शक्ती .ते म्हणाले की, मुख्यमंत्री धामी यांच्या नेतृत्वाखाली उत्तराखंड अध्यात्मिक, सांस्कृतिक आणि विकासाच्या नव्या उंचीवर पोहोचत आहे. या आध्यात्मिक मेळाव्यात आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी महाराज, जूनापीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि जी, परमार्थ निकेतनचे अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, पतंजली योगपीठाचे आचार्य बालकृष्ण, प्रसिद्ध आध्यात्मिक वक्त्या जया किशोरी, आणि लेखक डॉ. कुमार विश्वास यांसारखे अनेक प्रतिष्ठित संत-महात्मे उपस्थित होते..सर्व संतांनी मुख्यमंत्र्यांना रौप्य महोत्सवी वर्षाच्या शुभेच्छा दिल्या आणि राज्याचा सांस्कृतिक मान-सन्मान व आध्यात्मिक वारसा जतन करण्याच्या त्यांच्या समर्पणाचे कौतुक केले.२०२७ कुंभासाठी सरकारला सहकार्यसंत समुदायाने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांना आशीर्वाद देत एक मोठा संकल्प व्यक्त केला. हरिद्वार कुंभ-२०२७ हा उत्सव भव्य, दिव्य आणि जागतिक स्तराचा व्हावा यासाठी संत समाज सरकारसोबत खांद्याला खांदा लावून काम करेल..संतांनी सांगितले की, कुंभ हा केवळ एक धार्मिक सण नाही, तर सनातन परंपरा, भारतीय संस्कृती आणि जागतिक आध्यात्मिक चेतनेचा महासंगम आहे. त्याला ऐतिहासिक स्वरूप देणे, ही आपल्या सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे..कुंभाच्या तयारीसाठी राज्य सरकारने केलेले प्रयत्न (वाहतूक, पायाभूत सुविधा, घाट सुशोभीकरण, स्वच्छता आणि सुरक्षा व्यवस्था) कौतुकास्पद आहेत. संतांना विश्वास आहे की, मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या त्वरित निर्णयामुळे आणि धार्मिक परंपरांच्या आदरामुळे हा कुंभ इतिहासामध्ये सुवर्ण अक्षरांनी लिहिला जाईल..Uttar Pradesh : CM योगी आदित्यनाथ यांच्या हस्ते होणार उत्तराखंड महोत्सवाचे उद्घाटन, महामंडळ सदस्यांनी घेतली भेट .संत समुदायाने मुख्यमंत्र्यांना खात्री दिली की, "आम्ही सर्व संत-महात्मे, आखाडे आणि धर्म संस्था एका कुटुंबाप्रमाणे एकत्र येऊन कुंभाच्या यशासाठी निरंतर योगदान देऊ. आध्यात्मिक मार्गदर्शन असो किंवा जन-आस्थेचे व्यवस्थापन, प्रत्येक आघाडीवर आमचे सहकार्य कायम राहील." संत समुदायाने मुख्यमंत्री धामी यांच्या दूरदृष्टीमुळे उत्तराखंड आज जागतिक आध्यात्मिक केंद्र आणि शांतता-स्थळ म्हणून वेगाने उदयास येत असल्याचे मत व्यक्त केले..