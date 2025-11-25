CM Pushkar Singh Dhami: 'बुके नव्हे, बुक द्या' 'उत्तराखंडचे सीएम धामी झाले भावूक, म्हणाले 'आपली भाषा वाचवा..'

उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी स्पष्ट केले आहे की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कितीही प्रगत झाले तरी, ज्ञानाची, विचारांची आणि समजेची खोली मिळवण्यासाठी पुस्तकांना पर्याय नाही..वरिष्ठ पत्रकार आणि लेखक जय सिंह रावत यांच्या “उत्तराखंड राज्याचा नवीन राजकीय इतिहास” या नवीन पुस्तकाच्या विमोचन कार्यक्रमात ते बोलत होते. मुख्यमंत्री निवासस्थानी आयोजित या कार्यक्रमाला साहित्य, पत्रकारिता आणि राजकीय क्षेत्रातील अनेक मान्यवर उपस्थित होते..स्थानिक भाषांच्या संरक्षणावर मुख्यमंत्र्यांचा जोरमुख्यमंत्री धामी यांनी गढ़वाली, कुमाऊंनी, जौनसारीसह उत्तराखंडच्या सर्व प्रादेशिक भाषांचे संरक्षण करणे हे राज्य सरकारचे प्राधान्य असल्याचे सांगितले. तंत्रज्ञानाच्या या बदलत्या युगात डिजिटल माध्यमांद्वारे मातृभाषा अधिक मजबूत करण्याची आवश्यकता आहे..त्यांनी लोकांना भावनिक आवाहन केले की, घरी आणि शाळांमध्ये आपल्या स्थानिक बोलीचा अधिकाधिक वापर करा, जेणेकरून नवी पिढी त्यांच्या मुळांशी जोडलेली राहील. स्थानिक भाषांमध्ये लेखन, संशोधन, गीत-संग्रह आणि डिजिटल कंटेंट तयार करणाऱ्या तरुणांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार नवीन उपक्रम सुरू करत आहे..बुके नव्हे, बुक द्या'मुख्यमंत्री धामी यांनी उपस्थित लोकांना 'पुस्तकांना प्रोत्साहन' देण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले, "इंटरनेटच्या युगात माहिती सहज उपलब्ध होते, पण पुस्तकेच ज्ञानाला कायमस्वरूपी जपून ठेवतात." त्यांनी सर्वांना अपील केले की, कार्यक्रमांमध्ये बुके (पुष्पगुच्छ) देण्याऐवजी, बुक (पुस्तके) भेट द्या. यामुळे केवळ वाचनाची संस्कृती वाढणार नाही, तर लेखकांनाही प्रोत्साहन आणि प्रेरणा मिळेल..पुस्तकाचे महत्त्व आणि मुख्यमंत्र्यांकडून कौतुकसीएम धामी यांनी जय सिंह रावत यांनी लिहिलेल्या राज्याच्या २५ वर्षांच्या राजकीय प्रवासावर आधारित या पुस्तकाचे वर्णन तथ्यपूर्ण आणि शोधपूर्ण संकलन असे केले. राज्य स्थापनेपासून आतापर्यंतचे राजकीय आणि प्रशासकीय चढ-उतार इतक्या प्रमाणिकपणे जतन करणे एक मोठे आव्हान होते, जे लेखकांनी उत्कृष्टपणे पूर्ण केले आहे, अशी त्यांनी प्रशंसा केली. ही पुस्तक संशोधक, विद्यार्थी आणि प्रशासकीय सेवांची तयारी करणाऱ्या तरुणांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरेल, असे ते म्हणाले..भाषा, संस्कृती आणि वारसा ही सामूहिक जबाबदारीमुख्यमंत्री म्हणाले की, भाषा केवळ अभिव्यक्तीचे माध्यम नाही, तर ती आपली ओळख आणि वारसा (Legacy) यांचा पाया आहे. आपल्या पूर्वजांनी कठीण परिस्थितीतही आपल्या चालीरीती आणि भाषिक वारसा जपून ठेवला..Pushkar Singh Dhami : ‘नीती आयोगा’त अव्वल, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीत देशात पहिला क्रमांक; उत्तराखंडला ‘विकासाचे मॉडेल राज्य’ बनवण्याचा धामींचा संकल्प”.त्यामुळे तो नवीन पिढीपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी आपल्या सर्वांची आहे. सरकार स्थानिक भाषांच्या डिजिटलायझेशनवर विशेष लक्ष देत आहे, जेणेकरून हा सांस्कृतिक खजिना सुरक्षित राहील आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे युवा पिढीपर्यंत सहज पोहोचेल. या कार्यक्रमाला महाराष्ट्राचे माजी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, माजी मुख्यमंत्री हरीश रावत, आमदार, पत्रकार आणि अनेक बुद्धिजीवी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.