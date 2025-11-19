Pushkar Singh Dhami : बस स्टँडवर घाण पाहून मुख्यमंत्री झाले संतप्त; स्वतः झाडू उचलून केली सफाई, नागरिकांकडून घेतला फीडबॅक!

उत्तराखंड : उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी मंगळवारी डेहराडूनच्या इंटर-स्टेट बस टर्मिनल (ISBT) वर पसरलेली प्रचंड घाण पाहून तीव्र नाराजी व्यक्त केली. अधिकाऱ्यांना जागे करण्यासाठी त्यांनी थेट झाडू उचलला आणि स्वतः सफाई करायला सुरुवात केली. मुख्यमंत्री अचानक तपासणीसाठी आयएसबीटीवर पोहोचले होते. तेथील परिस्थिती पाहून त्यांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्टपणे सांगितले की, "पुढच्या वेळी येईन, तेव्हा सर्व व्यवस्था व्यवस्थित असली पाहिजे." यानंतर त्यांनी बसमध्ये बसून प्रवाशांकडूनही सुविधांबद्दल थेट अभिप्राय (Feedback) घेतला..घाण पाहून मुख्यमंत्र्यांना आला रागसचिवालयातून निघाल्यावर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थेट आयएसबीटीवर पोहोचले. त्यांना अचानक आलेले पाहून अधिकाऱ्यांची धावपळ उडाली. मुख्यमंत्र्यांनी त्यानंतर प्रवासी सुविधा, संचालन व्यवस्था आणि व्यवस्थापनाचा बारकाईने आढावा घेतला. मात्र, जेव्हा त्यांनी संपूर्ण परिसराची पाहणी केली, तेव्हा सर्वत्र घाण पसरलेली पाहून ते खूप संतापले..Premium| Bihar elections: तेजस्वी यादव आणि नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाची लढाई.स्वतः झाडू घेऊन केली सफाईसीएम धामी यांनी तत्काळ एका सफाई कर्मचाऱ्याला बोलावले आणि त्याच्या हातातून झाडू घेऊन स्वतः सफाई करायला सुरुवात केली. त्यानंतर त्यांनी एमडीडीए (MDDA) च्या अधिकाऱ्यांना कठोर शब्दात फटकारले आणि सांगितले की, "इतक्या महत्त्वाच्या ठिकाणी अशा प्रकारची निष्काळजीपणा खपवून घेतली जाणार नाही. स्वच्छता केवळ कागदावर नव्हे, तर जमिनीवर दिसली पाहिजे." त्यांनी अधिकाऱ्यांना कडक शब्दांत सांगितले की, "पुढच्या वेळी येईन, तेव्हा साफसफाई व्यवस्थित झालेली दिसली पाहिजे. हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल." प्रवाशांना प्रदूषण, कचरा आणि धूळमुक्त वातावरण मिळावे यासाठी व्यवस्थापनाने प्रयत्न करावेत, असे निर्देश त्यांनी दिले..लवकरच 'राज्यव्यापी स्वच्छता अभियान'मुख्यमंत्री म्हणाले की, उत्तराखंड हे एक मोठे पर्यटन आणि तीर्थक्षेत्राचे राज्य आहे. येथे दरवर्षी कोट्यवधी पर्यटक आणि भाविक येतात. अशा परिस्थितीत बसस्थानके, रेल्वे स्थानके आणि इतर वाहतूक केंद्रांवर उच्च स्तरीय स्वच्छता व्यवस्था राखणे हे राज्य सरकारचे प्राधान्य आहे. यासाठी लवकरच राज्यव्यापी स्वच्छता अभियान सुरू केले जाईल, अशी घोषणाही त्यांनी केली. .Karnataka Politics : 'सतीश जारकीहोळी हेच सिद्धरामय्यांचे वारसदार'; मुख्यमंत्र्यांच्या मुलाचा राजकीय बॉम्ब, २०२८ च्या निवडणुकीबाबत स्पष्ट केली भूमिका.बसमध्ये बसून प्रवाशांकडून मागितले अभिप्रायपाहणी झाल्यानंतर मुख्यमंत्री आयएसबीटीच्या प्लॅटफॉर्मवर उभ्या असलेल्या एका बसमध्ये बसले. त्यांनी बसमधील प्रवाशांशी थेट संवाद साधला आणि त्यांना उत्तराखंडच्या बस सेवा कशा वाटतात आणि प्रवासाचा अनुभव कसा असतो, असे विचारले. प्रवाशांनी सकारात्मक उत्तरे दिली, पण मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्याकडून सुधारणांसाठीचे सूचना आणि समस्यांचीही माहिती घेतली.https://x.com/pushkardhami/status/1990795944087130269.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.