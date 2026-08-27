Pension for Widows of Freedom Fighters: स्वातंत्र्यसैनिकांच्या विधवांनाही दरमहा २५ हजार पेन्शन; जाणून घ्या पात्रता अन् अर्ज प्रक्रिया

देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात योगदान देणाऱ्या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या त्यागाचा सन्मान करण्यासाठी उत्तराखंड सरकारकडून मासिक पेन्शन योजना राबवली जाते. या योजनेअंतर्गत पात्र स्वातंत्र्यसैनिकांना आर्थिक आधार दिला जातो. स्वातंत्र्यसैनिकाच्या निधनानंतर त्यांच्या पात्र विधवा पत्नीला कुटुंब पेन्शनच्या स्वरूपात दरमहा २५,००० देण्यात येतात.स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कुटुंबाला आर्थिक आधारया योजनेचा उद्देश स्वातंत्र्यसैनिकांच्या योगदानाचा सन्मान करण्यासोबतच त्यांच्या कुटुंबाला आर्थिक सुरक्षा देणे हा आहे. पात्र स्वातंत्र्यसैनिक किंवा त्यांच्या निधनानंतर पात्र विधवा पत्नीला दरमहा २५ हजारांची पेन्शन मिळते.यामुळे स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कुटुंबीयांना नियमित आर्थिक आधार मिळतो आणि त्यांच्या त्यागाबद्दल शासनाकडून सन्मान व्यक्त केला जातो..कोणाला मिळणार योजनेचा लाभ?या योजनेसाठी अर्जदार उत्तराखंडचा कायमस्वरूपी रहिवासी असणे आवश्यक आहे. त्यासोबत अर्जदार स्वतः स्वातंत्र्यसैनिक असावा किंवा संबंधित स्वातंत्र्यसैनिकाची विधवा पत्नी असावी.लाभासाठी स्वातंत्र्यसैनिक म्हणून पात्रता सिद्ध करणारे अधिकृत पुरावे आणि शासनाने निर्धारित केलेली कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे.जिल्हाधिकारी कार्यालयातून करता येतो अर्जया योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र व्यक्तीने आपल्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. तेथून अर्जाचा नमुना मिळवून आवश्यक माहिती भरावी लागते.अर्जासोबत स्वातंत्र्यसैनिक म्हणून पात्रता सिद्ध करणारे पुरावे आणि संबंधित नियमांमध्ये नमूद केलेली आवश्यक कागदपत्रे जोडावी लागतात. पूर्ण अर्ज जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा केल्यानंतर प्रशासनाकडून कागदपत्रांची पडताळणी केली जाते..पडताळणीनंतर शासनाकडून अंतिम मंजुरीजिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून अर्जाची सखोल तपासणी केल्यानंतर पात्रतेबाबत अहवाल आणि शिफारस शासनाकडे पाठवली जाते. त्यानंतर शासनाच्या स्तरावर अंतिम मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाते.मंजुरी मिळाल्यानंतर पात्र लाभार्थ्याला नियमानुसार दरमहा २५,००० पेन्शन मिळते. त्यामुळे स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कुटुंबाला नियमित आर्थिक मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा होतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.