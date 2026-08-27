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Pension for Widows of Freedom Fighters: स्वातंत्र्यसैनिकांच्या विधवांनाही दरमहा २५ हजार पेन्शन; जाणून घ्या पात्रता अन् अर्ज प्रक्रिया

Uttarakhand government’s freedom fighters pension scheme: स्वातंत्र्यसैनिक पेन्शन योजनेसाठी अर्ज कसा करावा? जाणून घ्या मंजुरीची संपूर्ण प्रक्रिया
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freedom fighter widow pension

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात योगदान देणाऱ्या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या त्यागाचा सन्मान करण्यासाठी उत्तराखंड सरकारकडून मासिक पेन्शन योजना राबवली जाते. या योजनेअंतर्गत पात्र स्वातंत्र्यसैनिकांना आर्थिक आधार दिला जातो. स्वातंत्र्यसैनिकाच्या निधनानंतर त्यांच्या पात्र विधवा पत्नीला कुटुंब पेन्शनच्या स्वरूपात दरमहा २५,००० देण्यात येतात.

स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कुटुंबाला आर्थिक आधार

या योजनेचा उद्देश स्वातंत्र्यसैनिकांच्या योगदानाचा सन्मान करण्यासोबतच त्यांच्या कुटुंबाला आर्थिक सुरक्षा देणे हा आहे. पात्र स्वातंत्र्यसैनिक किंवा त्यांच्या निधनानंतर पात्र विधवा पत्नीला दरमहा २५ हजारांची पेन्शन मिळते.

यामुळे स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कुटुंबीयांना नियमित आर्थिक आधार मिळतो आणि त्यांच्या त्यागाबद्दल शासनाकडून सन्मान व्यक्त केला जातो.

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