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Diwali Bonus: राज्य कर्मचाऱ्यांना दिवाळी निमित्त ७ हजार रुपयांपर्यंत बोनस; सरकारने जाहीर केल्या अटी

Uttarakhand Government Bonus: उत्तराखंड सरकारने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी पात्र अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांना सात हजार रुपयांपर्यंत तदर्थ बोनस जाहीर केला आहे. सहा महिन्यांची सलग सेवा, ग्रेड-पे आणि इतर पात्रता अटींची माहिती जाणून घ्या.
Uttarakhand government announces an ad-hoc bonus of up to Rs 7,000 for eligible employees.

Uttarakhand government announces an ad-hoc bonus of up to Rs 7,000 for eligible employees.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उत्तराखंड : उत्तराखंड सरकारने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी राज्यातील पात्र कर्मचाऱ्यांना तदर्थ बोनस (Ad-hoc Bonus) देण्याचा शासनादेश जारी केला आहे. या निर्णयानुसार, ४,८०० रुपये ग्रेड-पेपर्यंतच्या अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांना कमाल ७,००० रुपयांपर्यंत बोनस मिळू शकतो. राज्याच्या वित्त विभागाने या बोनससाठी पात्रता, सेवा कालावधी आणि अपात्रतेसंबंधीच्या अटी स्पष्ट केल्या आहेत.

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