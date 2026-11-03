Diwali Bonus: राज्य कर्मचाऱ्यांना दिवाळी निमित्त ७ हजार रुपयांपर्यंत बोनस; सरकारने जाहीर केल्या अटी

उत्तराखंड : उत्तराखंड सरकारने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी राज्यातील पात्र कर्मचाऱ्यांना तदर्थ बोनस (Ad-hoc Bonus) देण्याचा शासनादेश जारी केला आहे. या निर्णयानुसार, ४,८०० रुपये ग्रेड-पेपर्यंतच्या अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांना कमाल ७,००० रुपयांपर्यंत बोनस मिळू शकतो. राज्याच्या वित्त विभागाने या बोनससाठी पात्रता, सेवा कालावधी आणि अपात्रतेसंबंधीच्या अटी स्पष्ट केल्या आहेत..कोणत्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार बोनस?या योजनेचा लाभ राज्य सरकारच्या विविध विभागांतील पात्र अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. याशिवाय, शासनमान्य अनुदानित शिक्षण संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि जिल्हा पंचायतींमधील पात्र कर्मचाऱ्यांचाही यामध्ये समावेश आहे. उत्पादकतेवर आधारित अन्य बोनस योजनेचा लाभ न घेणाऱ्या पात्र कर्मचाऱ्यांना या तदर्थ बोनसचा लाभ मिळू शकतो.निकष पूर्ण करणाऱ्या कॅज्युअल आणि दैनिक वेतनभोगी कर्मचाऱ्यांनाही त्यांच्या सेवा कालावधीनुसार बोनस दिला जाणार आहे..सहा महिन्यांची सलग सेवा आवश्यकबोनस मिळवण्यासाठी कर्मचाऱ्याने ३१ मार्च २०२६ पर्यंत किमान सहा महिन्यांची सलग सेवा पूर्ण केलेली असणे आवश्यक आहे. संपूर्ण वर्षभर पात्र सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना नियमानुसार कमाल ७,००० रुपयांपर्यंत बोनस मिळू शकतो. सहा महिन्यांपेक्षा अधिक, मात्र एका वर्षापेक्षा कमी सेवा असलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष सेवा कालावधीच्या प्रमाणात बोनस दिला जाईल..कोणते कर्मचारी बोनससाठी अपात्र?विभागीय शिस्तभंगाची कारवाई किंवा फौजदारी खटला प्रलंबित असलेल्या कर्मचाऱ्यांबाबत शासनादेशातील तरतुदींनुसार निर्णय घेतला जाईल. संबंधित प्रकरणाचा निकाल आणि कर्मचाऱ्याची पात्रता यांचा विचार केला जाईल. तसेच, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये प्रशासकीय शिक्षा किंवा दंड झालेल्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेतून वगळण्यात आल्याचे दिलेल्या माहितीत नमूद आहे..स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी स्वतंत्र तरतुदीस्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विकास प्राधिकरणांमधील कर्मचाऱ्यांना बोनस देताना संबंधित संस्थेची आर्थिक स्थिती आणि नफ्याचा विचार केला जाईल. या कर्मचाऱ्यांना बोनस देण्यासाठी संबंधित संस्थांना स्वतःच्या आर्थिक स्रोतांतून खर्च करावा लागेल. यासाठी राज्य सरकारकडून स्वतंत्र निधी किंवा अनुदान दिले जाणार नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.या निर्णयामुळे पात्र राज्य कर्मचाऱ्यांसह अनुदानित शिक्षण संस्था आणि स्थानिक संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांनाही आर्थिक लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. बोनसची अंतिम रक्कम संबंधित कर्मचाऱ्याची पात्रता, सेवा कालावधी आणि शासनादेशातील लागू अटींनुसार निश्चित केली जाईल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.