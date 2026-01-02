Motor Vehicle Tax: वाहनधारकांना मोठा दिलासा! नवीन वाहनांवर ५०% पर्यंत कर सूट मिळणार; सरकारने ठेवली फक्त एकच अट, पण कोणती?

उत्तराखंड सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ज्यामुळे वाहन मालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता जर एखाद्या व्यक्तीने त्यांचे जुने वाहन स्क्रॅप केले आणि त्याच श्रेणीचे नवीन वाहन खरेदी केले तर त्यांना मोटार वाहन करात मोठी सूट मिळेल. ही सूट १५ टक्के ते ५० टक्के असू शकते. पर्यावरण संरक्षण आणि रस्त्यांवरून जुनी, प्रदूषणकारी वाहने काढून टाकण्याच्या दिशेने हे सरकारचे पाऊल मानले जाते..राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर, या नवीन प्रणालीबाबत अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे आणि नियम तात्काळ लागू झाले आहेत. बऱ्याच काळापासून विकसित होत असलेली ही योजना आता अंमलात आणण्यात आली आहे. यामुळे सामान्य लोकांना दिलासा मिळणार नाही तर राज्याला आर्थिक फायदाही होईल अशी अपेक्षा आहे. सरकार हळूहळू जुनी, अधिक प्रदूषण करणारी वाहने बंद करून त्यांच्या जागी नवीन, अधिक पर्यावरणपूरक वाहने आणू इच्छिते. .Tobacco Excise Duty: सिगारेट आणि पान मसाला खाणाऱ्यांना मोठा झटका! नवा कर लागू होणार; पण कधीपासून? तारीख आली समोर.यामुळे हवेची गुणवत्ता सुधारेल आणि इंधनाचा वापर कमी होईल. शिवाय, या निर्णयामुळे राज्याला केंद्र सरकारकडून विशेष प्रोत्साहने मिळण्याची दारे उघडली आहेत. या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या कोणत्याही वाहन मालकाने त्यांचे जुने वाहन मान्यताप्राप्त स्क्रॅप सेंटरमध्ये नष्ट करावे. स्क्रॅप केल्यानंतर, वाहन मालकाला प्रमाणपत्र मिळेल. या प्रमाणपत्राच्या आधारे, त्याच श्रेणीतील नवीन वाहन खरेदी करताना ते कर सूट मिळविण्यास पात्र असतील. स्क्रॅपिंग प्रमाणपत्राशिवाय हा लाभ उपलब्ध होणार नाही..ही कर सवलत खाजगी वाहने आणि व्यावसायिक वाहनांसाठी वेगवेगळ्या कालावधीसाठी वैध असेल. वाहतूक वाहने एका निश्चित कालावधीसाठी पात्र असतील, तर खाजगी वाहनांना जास्त कालावधीसाठी मिळेल. या योजनेचा जास्तीत जास्त लोकांना फायदा व्हावा हे उद्दिष्ट आहे. सध्या उत्तराखंडमध्ये नोंदणी कर वाहनाच्या किमतीवर आधारित आहे. दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांसाठी वेगवेगळे स्लॅब आहेत. महागड्या वाहनांवर कराची टक्केवारी जास्त असते. ज्यामुळे एकूण रक्कम लक्षणीयरीत्या वाढते..Labour Law: पगार, भत्ते आणि ग्रॅच्युइटी आता नवीन कामगार संहितेत कशी मोजली जाणार? कामगार मंत्रालयाकडून मसुदा नियम जाहीर.नवीन प्रणालीमुळे करात लक्षणीय बचत होईल. खाजगी गाड्यांना एक चतुर्थांश कर कपात मिळू शकते, तर व्यावसायिक वाहनांनाही सवलत मिळेल. महत्त्वाचे म्हणजे, जुन्या बीएस-१ आणि बीएस-२ वाहनांना स्क्रॅप केल्याने सर्वात जास्त फायदा होईल. महागड्या वाहनांसाठी हजारो ते लाखो रुपयांची कर बचत शक्य आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.