Motor Vehicle Tax: वाहनधारकांना मोठा दिलासा! नवीन वाहनांवर ५०% पर्यंत कर सूट मिळणार; सरकारने ठेवली फक्त एकच अट, पण कोणती?

Old Vehicle Scrapped New Purchase Tax Benefit: तुमचे वाहन जुने झाले असेल, तर ते स्क्रॅप करून नवीन वाहन खरेदी करण्याची हीच योग्य संधी आहे. कर सवलतीचा तुमच्या बजेटवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
उत्तराखंड सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ज्यामुळे वाहन मालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता जर एखाद्या व्यक्तीने त्यांचे जुने वाहन स्क्रॅप केले आणि त्याच श्रेणीचे नवीन वाहन खरेदी केले तर त्यांना मोटार वाहन करात मोठी सूट मिळेल. ही सूट १५ टक्के ते ५० टक्के असू शकते. पर्यावरण संरक्षण आणि रस्त्यांवरून जुनी, प्रदूषणकारी वाहने काढून टाकण्याच्या दिशेने हे सरकारचे पाऊल मानले जाते.

