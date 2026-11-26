उत्तराखंडमध्ये सरकारी नोकऱ्यांची तयारी करणाऱ्या तरुणांसाठी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे. राज्यात आतापर्यंत ३६ हजारांहून अधिक तरुणांना सरकारी सेवेत नियुक्त्या देण्यात आल्याचे त्यांनी बुधवारी सोशल मीडियावरील पोस्टद्वारे जाहीर केले..राज्यात लागू करण्यात आलेला कडक कॉपीविरोधी कायदा आणि पारदर्शक भरती प्रक्रियेमुळे गुणवत्तेच्या आधारावर तरुणांची निवड होत असल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला. 'बिना पर्ची, बिना खर्ची' या भूमिकेचा पुनरुच्चार करत त्यांनी भरती प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा वशिला किंवा भ्रष्टाचार खपवून घेतला जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले..सर्व रिक्त सरकारी पदे भरण्याचा संकल्पराज्यातील तरुणांना कोणत्याही शिफारशीशिवाय आणि भेदभावाशिवाय त्यांच्या मेहनतीच्या आणि गुणवत्तेच्या जोरावर सरकारी नोकरी मिळावी, हा सरकारचा उद्देश असल्याचे मुख्यमंत्री धामी यांनी सांगितले. आतापर्यंत ३६ हजारांहून अधिक तरुणांना सरकारी सेवेत संधी देण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.राज्यातील विविध सरकारी विभागांमधील रिक्त पदे भरण्याचा सरकारचा संकल्प असून, आगामी काळातही भरती प्रक्रिया पारदर्शक आणि निष्पक्ष पद्धतीने राबवली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले..कॉपीविरोधी कायद्यामुळे गैरप्रकारांना आळा?भरती परीक्षांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी उत्तराखंड सरकारने कडक कॉपीविरोधी कायदा लागू केला आहे. या कायद्यामुळे परीक्षा प्रक्रियेतील गैरप्रकारांना आळा बसण्यास मदत झाली असून, प्रामाणिकपणे अभ्यास करणाऱ्या तरुणांना संधी मिळत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि गुणवत्तेला प्राधान्य देण्यावर सरकारचा भर असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले. त्यामुळे राज्यातील सर्व रिक्त सरकारी पदे भरण्याच्या सरकारच्या पुढील निर्णयांकडे नोकरीची तयारी करणाऱ्या तरुणांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.