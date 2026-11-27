उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी गुरुवारी देहरादून येथे आयोजित कार्यक्रमात राज्य सरकारच्या पाच वर्षांच्या कामकाजाचा अहवाल अर्थात ‘रिपोर्ट कार्ड’ प्रसिद्ध केला. रोजगार, महिला सक्षमीकरण, गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा, आरोग्य आणि पर्यटन अशा विविध क्षेत्रांतील कामांचा आढावा त्यांनी यावेळी मांडला. गेल्या पाच वर्षांत ३६ हजारांहून अधिक तरुणांना सरकारी नोकऱ्या देण्यात आल्याचे, तर ग्लोबल इन्व्हेस्टर्स समिटमध्ये मिळालेल्या गुंतवणूक प्रस्तावांपैकी एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचे प्रकल्प प्रत्यक्षात सुरू झाल्याचे धामी यांनी सांगितले..या कार्यक्रमाला माजी मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, तीरथ सिंह रावत आणि त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यसभा खासदार महेंद्र भट्ट यांच्यासह मंत्री, आमदार आणि इतर लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.रोजगार आणि महिला सक्षमीकरणावर भरधामी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या पाच वर्षांत पारदर्शक भरती प्रक्रियेद्वारे ३६ हजारांहून अधिक तरुणांना सरकारी नोकऱ्या मिळाल्या आहेत. भरती परीक्षांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी कडक नकलविरोधी कायदाही लागू करण्यात आला आहे. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांना ३० टक्के क्षैतिज आरक्षण देण्यात आले आहे..महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने राज्यातील ३.१० लाखांहून अधिक महिला ‘लखपती दीदी’ बनल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला. स्वयं-सहायता गटांमधील महिलांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘हाऊस ऑफ हिमालयाज’ हा ब्रँड सुरू करण्यात आला असून, त्याच्या उत्पादनांची विक्री सहा कोटी रुपयांच्या पुढे गेल्याचेही त्यांनी सांगितले..एक लाख कोटींचे गुंतवणूक प्रस्ताव प्रत्यक्षातडिसेंबर २०२३ मध्ये आयोजित ग्लोबल इन्व्हेस्टर्स समिटमध्ये उत्तराखंडसाठी ३.५६ लाख कोटी रुपयांचे गुंतवणूक प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. त्यापैकी एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचे प्रकल्प प्रत्यक्षात सुरू झाल्याचे धामी यांनी सांगितले. राज्यात उद्योग आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी ३० हून अधिक नवी धोरणे लागू करण्यात आली आहेत.शेतकऱ्यांना तीन लाख रुपयांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. अटल आयुष्मान योजनेअंतर्गत राज्यात ६३.३२ लाख आयुष्मान कार्ड तयार करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली..UCC, महामार्ग आणि रेल्वे प्रकल्पसमान नागरी संहिता (UCC) लागू करणारे उत्तराखंड हे स्वातंत्र्यानंतरचे देशातील पहिले राज्य ठरल्याचे सरकारने आपल्या कामगिरीत नमूद केले आहे. राज्यात २७ जानेवारी २०२५ पासून हा कायदा लागू करण्यात आला आहे.पायाभूत सुविधांबाबत बोलताना धामी यांनी सुमारे १२ हजार कोटी रुपये खर्चाचा दिल्ली-देहरादून इकॉनॉमिक कॉरिडोर पूर्ण झाल्याचे सांगितले. ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल्वे प्रकल्पाचे सुमारे ७५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. यंदाच्या चारधाम यात्रेदरम्यान ६५ लाखांहून अधिक भाविकांनी दर्शन घेतल्याची माहितीही त्यांनी दिली..क्रीडा क्षेत्रात १०३ पदकांची कमाईउत्तराखंडमध्ये झालेल्या ३८ व्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत राज्याच्या खेळाडूंनी १०३ पदके जिंकली. ही कामगिरी राज्याच्या क्रीडा क्षेत्रासाठी महत्त्वाची असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. कोविड काळात पर्यटन, वाहतूक, आरोग्य आणि महिला स्वयं-सहायता गटांना मदत करण्यासाठी विशेष पॅकेजेस देण्यात आल्याचाही त्यांनी उल्लेख केला.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि केंद्र-राज्य समन्वयातून उत्तराखंडला विकसित, आत्मनिर्भर आणि समृद्ध राज्य बनवण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे धामी यांनी सांगितले. वर्ष २०४७ पर्यंत विकसित भारताच्या संकल्पनेशी सुसंगत विकास साधण्याचा सरकारचा निर्धार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.